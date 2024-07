Zapowiedź nowego projektu. "Wątpię, żeby ktokolwiek zmienił zdanie"

- Jeśli ten projekt będzie taki sam, to wątpię, żeby ktokolwiek zmienił zdanie - powiedział w "Faktach po Faktach" europoseł Krzysztof Hetman (PSL), odnosząc się do zapowiedzi ponownego wniesienia do Sejmu odrzuconego już raz projektu w sprawie aborcji. Zdecydowana większość ludowców była przeciwko przyjęciu regulacji. Europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica) zwróciła się do prezesa PSL. - Władku, jesteś umoczony po dziurki w nosie w średniowieczu. Nie słuchasz tego, co mówią do ciebie wyborcy - oceniła.

Europosłowie Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica) i Krzysztof Hetman (PSL) mówili w "Faktach po Faktach" o nowelizacji Kodeksu karnego zakładającej dekryminalizację pomocy w aborcji oraz przerywania ciąży za zgodą ciężarnej do 12. tygodnia trwania ciąży, która przepadła w Sejmie. Projekt został złożony przez Lewicę. Odrzucono go głosami PiS, Konfederacji, większości PSL, przy wsparciu Romana Giertycha (i nieobecności Waldemara Sługockiego i Krzysztofa Grabczuka) z KO.

Hetman był pytany, czy jeśli Lewica ponownie złoży projekt - co zresztą zapowiada - PSL będzie głosował inaczej. - Jeśli ten projekt będzie taki sam, który był głosowany w ubiegłym tygodniu, to wątpię, żeby ktokolwiek zmienił zdanie - odpowiedział.

- Jeśli zajdą tam jakieś zmiany, to jestem przekonany, że każda i każdy z posłanek i posłów w klubie Polskiego Stronnictwa Ludowego-Trzeciej Drogi pochyli się nad tym projektem, aby wyrobić sobie ponownie zdanie na jego temat - dodał.

"Władku, jesteś umoczony po dziurki w nosie w średniowieczu"

Prowadząca program Anita Werner zauważyła, że ludowcy opowiadają się za powrotem do tzw. kompromisu aborcyjnego, co we wtorek w "Faktach po Faktach" powtórzył sam prezes PSL, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, i zwróciła się o komentarz do Scheuring-Wielgus.

- Chciałabym się zwrócić do Władka Kosiniaka-Kamysza. Władku, jesteś umoczony po dziurki w nosie w średniowieczu. Nie słuchasz tego, co mówią do ciebie wyborcy, również PSL-u i również Trzeciej Drogi, którzy chcą nowoczesnego i progresywnego państwa - mówiła, dodając, że "ci ludzie nie myślą, tak jak ty, w sposób konserwatywny".

- Jesteś umoczony w tym średniowieczu i nie chcesz zrobić kroku do przodu - powtórzyła gościni TVN24.

