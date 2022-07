Strzały w komendzie w Chrzanowie. Miał napaść z nożem i młotkiem na policjantów, został postrzelony

28-latek wtargnął do komisariatu w Chrzanowie (woj. małopolskie) i zaatakował funkcjonariuszy nożem - informuje policja. Napastnik został postrzelony przez funkcjonariuszy. Trafił do szpitala.

Według informacji przekazanych przez policję, mężczyzna, który przyszedł do komisariatu, był pobudzony i zachowywał się agresywnie. Jak przekazuje Barbara Szczerba z małopolskiej policji, mężczyzna wszedł do budynku, wyciągnął metalowy młotek oraz nóż i chciał dostać się do pomieszczenia dyżurnego. - Pomocnik dyżurnego, chcąc uniemożliwić mu wejście dalej i ochronić się przed atakiem furiata, osłonił się krzesłem. Oficer dyżurny, widząc atak na kolegę, wybiegł z dyżurki i wezwał napastnika do odrzucenia noża i młotka - relacjonuje Szczerba.