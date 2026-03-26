Obniżki cen paliw. Jest decyzja rządu

Tusk na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu w sprawie cen paliw

Rząd zebrał się na nadzwyczajnym posiedzeniu o godzinie 18. Ponad godzinę później rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował o przyjęciu projektu ustawy w sprawie obniżenia cen paliw.

Na początku posiedzenia premier Donald Tusk powiedział, że "musimy zadbać o możliwie najniższe ceny paliw z punktu widzenia klienta". Zaznaczył, że "pracowaliśmy przez pewien czas, tak aby wszystkie propozycje przygotowane przez konkretne resorty były propozycjami odpowiedzialnymi".

Tusk mówił też, że "musieliśmy przypilnować, aby przy tej okazji nikt nie zarobił na kieszeni Polaków". - Czasami się obniża daniny publiczne, a na końcu klient płaci tyle samo, albo nawet więcej, a ktoś na tym zarabia, więc pracowaliśmy też nad tym, żeby uniknąć tego zagrożenia - dodał.

- Równocześnie staramy się działać maksymalnie odpowiedzialnie, tak aby nie doszło do jakiegokolwiek zagrożenia, jeśli chodzi o stałość podaży paliw. Tutaj Polska jest zabezpieczona i na szczęście (...) nie ma ryzyka, by paliwa zabrakło - oświadczył.

- Oczywiście mówimy o tym, co jest dzisiaj - zaznaczył premier. - Pewnie jutro wydarzenia na scenie globalnej spowodują, że ryzyka będą istniały i one są niezwiązane i niezależne w dużej mierze od tego, co rządy poszczególnych krajów mają do swojej dyspozycji - dodał.

Rządowy pakiet w sprawie cen paliw

Szef rządu zapowiadał na wcześniejszej konferencji prasowej, że Rada Ministrów podejmie pakiet decyzji w sprawie cen paliw.

Tusk określił przygotowany zestaw działań jako pakiet "CPN - ceny paliwa niżej". Zakłada:

obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 do 8 procent,

obniżkę akcyzy na benzynę o 29 groszy, na olej napędowy o 28 groszy,

maksymalną cenę detaliczną na paliwa ustalaną każdego dnia przez ministra energii,

niższe ceny o ok. 1,20 zł na litrze przed świętami.

Minister Domański o kosztach obniżki VAT i akcyzy

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślił na początku posiedzenia rządu, że działania te mają charakter czasowy i zapowiedział, że "będziemy elastycznie dostosowywać stawki akcyzy i VAT do zmieniającej się sytuacji rynkowej". Dodał, że w czwartek ceny oleju napędowego w hurcie spadły o 30 groszy, a jednocześnie ceny ropy wzrosły.

- Obniżka VAT oznacza spadek wpływów budżetu o 900 milionów złotych w ujęciu miesięcznym, dla akcyzy ten koszt to około 700 milionów złotych miesięcznie. Z punktu widzenia budżetu to są poważne wydatki, dlatego podejmujemy prace na rzecz wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków, aby te koncerny, które z uwagi na sytuację rynkową - wysokie ceny ropy, wysokie marże - mają te ponadwymiarowe zyski, zapłaciły wyższy podatek - powiedział Domański.

Ekspresowe tempo prac

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w czwartek po południu, że zapowiedziane przez premiera rządowe projekty będą procedowane w Sejmie od godziny 20.30, a na piątkowe przedpołudnie zaplanowano ich głosowanie. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska przekazała, że na piątek, na godzinę 14 zwołuje dodatkowe posiedzenie Senatu, który zajmie się ustawami.

Plany rządu mają na celu złagodzenie skutków gwałtownego wzrostu cen benzyny i oleju napędowego, wywołanego konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz związaną z nim blokadą cieśniny Ormuz.

