Polska Cancer Fighters. Akcja Łatwoganga już pomaga. "Onkologia dostała niesamowity głos"

"Ponad 300 rodzin, które otrzymały od nas wsparcie" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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W kwietniu influencer Łatwogang przeprowadził akcję charytatywną dla fundacji Cancer Fighters. Impulsem do jej rozpoczęcia był utwór nagrany wspólnie przez rapera Bedoesa 2115 i 11-letnią Maję Mecan, podopieczną fundacji, zatytułowany "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Przez dziewięć dni Łatwogang prowadził całodobową transmisję w serwisie YouTube, podczas której słuchał utworu.

Akcja spotkała się z ogromnym odzewem społecznym, a związane z nią zbiórki umożliwiły zebranie niemal 300 milionów złotych. W programie "Wstajesz i weekend" Marek Kopyś, prezes fundacji Cancer Fighters, opowiadał, jak kwota ta może pomóc w realizacji potrzeb polskiej onkologii dziecięcej.

Ponad 300 całych światów

Kopyś przekazał, że fundacja już w trakcie streamu kontaktowała się z placówkami i oddziałami onkologii dziecięcej. - Fundacja działa od ponad dziesięciu lat i od ponad dziesięciu lat my cały czas to robimy. Jesteśmy codziennie na oddziałach. Słuchamy potrzeb naszych podopiecznych, potrzeb rodziców, ale też szpitali czy lekarzy prowadzących - powiedział.

Dzięki skali zbiórki możliwa była nie tylko realizacja najpilniejszych potrzeb, ale i marzeń. W piątek Cancer Fighters przekazała ponad 20 milionów złotych na remont i modernizację budynku, w którym mieszczą się oddziały onkologii i hematologii dziecięcej w Szczecinie. Pieniądze umożliwią również zakup sprzętu, który bez wsparcia byłby poza zasięgiem niektórych placówek.

- Od początku też wspieraliśmy i zamykaliśmy zbiórki podopiecznych po to, żeby każda osoba walcząca z chorobą nowotworową miała też taki spokój do tego, że może się skupić na leczeniu - przekazał Kopyś. - Wczoraj wsparliśmy kolejne 12 zbiórek na milion złotych i w tym momencie przekroczyliśmy już 300 rodzin, które otrzymały od nas wsparcie. (...) Jedno dziecko to jest cały świat danej rodziny. Zobaczmy, ile to jest całych światów, ponad 300 - powiedział.

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Głos dla potrzebujących

Kopyś, który sam w wieku 15 lat był pacjentem onkologicznym, podkreślił, że dzięki akcji Łatwoganga "onkologia dostała niesamowity głos", a podopieczni fundacji i ich bliscy zostali zauważeni. Podkreślił, że Cancer Fighters pragną dotrzeć do jak największej liczby osób potrzebujących wsparcia w walce z chorobą.

- Akcja (...) pokazała, że ten nowotwór jest tak naprawdę wszędzie, bo dostaliśmy właśnie ten głos, ale też każdy w tym momencie zaczął się dzielić swoją historią - przekazał. - O to chodzi, żebyśmy wzajemnie siebie wspierali, bo tylko wzajemnie siebie wspierając, możemy właśnie zwyciężyć - dodał.