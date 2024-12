Były szef i wiceszef CBA nie stawili się przed komisją śledczą. Będą wnioski o ukaranie

Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzej Stróżny i były wiceszef CBA Grzegorz Ocieczek nie stawili się w poniedziałek na posiedzeniu komisji śledczej do spraw Pegasusa. W związku z tym komisja zdecydowała, że skieruje do Sądu Okręgowego w Warszawie wnioski o ukaranie ich karą pieniężną.

Były wiceszef CBA Grzegorz Ocieczek miał zostać przesłuchany na posiedzeniu komisji śledczej zwołanym na godz. 10. Wiceszef komisji Tomasz Trela (Lewica) powiedział, że do godz. 9 komisja nie otrzymała usprawiedliwienia jego nieobecności. Po tym, gdy Ocieczek nie pojawił się, szefowa komisji śledczej Magdalena Sroka (TD-PSL) powiedziała, że był on poinformowany o posiedzeniu i "doskonale zdawał sobie sprawę z faktu, iż w poniedziałek o godzinie 10" ma rozpocząć się jego przesłuchanie. - Dzisiaj złożyliśmy wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o jego ukaranie karą pieniężną za niestawiennictwo. Natomiast wyznaczony zostanie kolejny termin i kolejny, jeżeli trzeba będzie, ale również wniosek do Sądu o to, żeby doprowadził świadka, który powinien odpowiadać przed komisją - ogłosiła przewodnicząca komisji śledczej. Sroka dodała, że komisja będzie "konsekwentnie dążyć do realizacji celu, jakim jest przesłuchanie pana Grzegorza Ocieczka".