TAK JEST Doktor Bohdan Zdziennicki: sędzia Święczkowski nie bardzo zna konstytucję Oprac. Adam Styczek |

Dr Zdziennicki: to tylko potwierdza, że Trybunał był wydmuszką Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska powiedziała, że gwarantuje, iż "Trybunał Konstytucyjny działa, będzie działał i po uporaniu się z tymi naszymi wewnętrznymi problemami sprawy państwa ze skarg konstytucyjnych będą sprawnie rozpoznawane".

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego doktor Bohdan Zdziennicki w "Tak jest" w TVN24 ocenił, że "przyjęto metodę bardzo cierpliwą i zgodnie z zasadami, że trzeba krok po kroku to odbudowywać".

- Mam nadzieję, że ci sędziowie temu sprostają. To trudny przypadek dla tych sędziów, którzy muszą wytrzymać ogromną presję, którą na nich wywierają politycy i opinia publiczna wprowadzana w błąd co do tego zjawiska - powiedział.

Zapytany o możliwe inne scenariusze, odpowiedział: - Wybrano drogę praworządną i wymagającą cierpliwości i spokoju, co dla stabilizacji państwa, pewności państwa i prawa jest bardzo ważne.

- Żyjemy w czasach, kiedy pewność państwa i prawa jest podstawą. Ład ustrojowy jest podstawą bezpieczeństwa państwa - dodał.

Dr Zdziennicki: w sprawie TK wybrano drogę praworządną i wymagającą cierpliwości Źródło: TVN24

Trybunał za rządów Święczkowskiego był "wydmuszką"

Kierująca teraz pracami TK Korwin-Piotrowska podkreślała w poniedziałek, że składy orzekające w TK powinny być wyznaczane bezwzględnie zgodnie z alfabetyczną listą sędziów. Tymczasem - jak pokazywała - w czasach Julii Przyłębskiej i Bogdana Święczkowskiego składy były wyznaczane odgórnie na "podstawie żółtych karteczek".

- To tylko potwierdza, że to była instytucja będąca wydmuszką i czymś zupełnie niezgodnym z tym czym w istocie powinna być, czyli ważnym organem państwa, który obiektywnie decyduje o funkcjonowaniu państwa, jakości prawa i o funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego - ocenił dr Zdziennicki.

Zapytany o zachowanie Bogdana Święczkowskiego i próby wejścia do gmachu TK, były prezes tej instytucji stwierdził, że jego obecna rola - w związku z zawieszeniem - jest "żadna".

- Chyba myli pewne funkcje prezesa Trybunału z funkcjami choćby prezesa Rady Ministrów, które są zupełnie inne. Prezes Trybunału tylko reprezentuje ten Trybunał i zapewnia administracyjne funkcjonowanie, a nie podejmuje decyzje, które wstrzymują wszystkie prace związane z normalnym funkcjonowaniem Trybunału i z decyzjami Sejmu - stwierdził.

Święczkowski "szuka ścieżki, alternatywnego, fałszywego konstytucjonalizmu"

Były prezes TK skrytykował Święczkowskiego za zwracanie się z wnioskami w jego sprawie do Sądu Najwyższego. - Świadczy, że pan sędzia Święczkowski nie bardzo zna konstytucję, bo Sąd Najwyższy nie ma żadnych uprawnień w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego, organizacyjnych ani ustrojowych - wskazał.

Zdziennicki podkreślił, że "tak samo jak Trybunał Konstytucyjny w stosunku do Sądu Najwyższego". - Zwracanie się to jest uznanie i szukanie ścieżki, alternatywnego, fałszywego konstytucjonalizmu - ocenił.

- Tutaj zachowanie potem Sądu Najwyższego, który w jakimś składzie Izby, która nie jest uznawana za sąd w opinii europejskiej, jest jakby pogłębianiem chaosu prawnego, nieposzanowania istoty państwa prawa - dodał, wskazując na artykuł 2 konstytucji mówiący o tym, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym.

Dr Zdziennicki: Święczkowski szuka ścieżki, alternatywnego, fałszywego konstytucjonalizmu Źródło: TVN24

Dr Zdziennicki: reset konstytucyjny to sprawa zupełnie niepoważna

Zapytany o sprawę rozmów w Belwederze w sprawie resetu konstytucyjnego, stwierdził, że to "sprawa zupełnie niepoważna". Wskazał, że reset oznaczałby zmianę konstytucji, a żeby do tego doszło wymaga to 2/3 głosów w Sejmie.

- Konstytucja ma być czymś stabilnym. Może być zmieniona w wyjątkowy sposób. Reset by zakładał, że zmieniamy konstytucję. Czy kiedyś nie powinno dojść do dyskusji na temat rozwiązań konstytucyjnych, ale w sposób poważny - powiedział były prezes TK.

- Reset jednego z najważniejszych organów to jest destrukcja kompletna państwa. W tej chwili jesteśmy w momencie zachwiania powagi i majestatu państwa i prawa. Chcę przypomnieć, że stara zasada, że prawo jest królem w Polsce i na Litwie, "Lex est Rex in Polonia et in Lithuania", czyli że prawo decyduje o wszystkim, a nie pewne zabiegi polityczne i manipulacje, które nie są godne tego, żeby być poważnie rozważane - dodał Zdziennicki.

Dr Zdziennicki: reset konstytucyjny to sprawa zupełnie niepoważna Źródło: TVN24