Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Były funkcjonariusz o zatrzymaniu 17-letniej Victorii: policjantów zjadła rutyna

Andrzej Mroczek
Były funkcjonariusz o zatrzymaniu 17-letniej Victorii: policjantów zjadła rutyna
Źródło: TVN24
Dla mnie to jest niezrozumiałe, że matka nie została powiadomiona o tym, że będzie przesłuchanie (jej nieletniej córki - red.) i że może uczestniczyć w tej czynności - powiedział w TVN24 Andrzej Mroczek, były policjant, ekspert ds. bezpieczeństwa z Collegium Civitas, komentując sprawę 17-letniej Victorii z Mławy.

Olga Orzechowska przedstawiła w swoim reportażu "Ja was zaskarżę" historię 17-letniej Victorii z Mławy. Dziewczyna została zatrzymana przez policję za posiadanie narkotyków i przesłuchana na komendzie, w której spędziła kilkanaście godzin. Matka o zatrzymaniu, przesłuchaniu, a później zwolnieniu leczącej się psychiatrycznie córki nie została poinformowana.

Victoria przed opuszczeniem komisariatu podała policji telefon do mamy i była przekonana, że ta będzie na nią czekać. Mama Victorii nie dostała jednak telefonu, dziewczyna wyszła sama. Historia ma tragiczny finał - dziewczyna podjęła próbę samobójczą, w wyniku której została okaleczona na całe życie.

OGLĄDAJ: "Ja was zaskarżę"
CNBFoto1 (27)

"Ja was zaskarżę"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

"Dla mnie jest to niezrozumiałe"

- Tu nie zachodziły żadne przesłanki ku temu, aby nie zaprosić matki, nie powiadomić matki, że będzie takowe przesłuchanie - powiedział w TVN24 Andrzej Mroczek, były policjant, ekspert ds. bezpieczeństwa (Collegium Civitas). - Dla mnie jest to niezrozumiałe, że (przy czynnościach) w stosunku do osoby nieletniej nie została matka powiadomiona o tym, że będzie przesłuchanie i że może uczestniczyć w tej czynności - stwierdził.

"Victoria prosiła o kontakt z mamą". Dlaczego nie została wysłuchana?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Victoria prosiła o kontakt z mamą". Dlaczego nie została wysłuchana?

W jego ocenie policjantów "zjadła rutyna".

- Z jednej strony policja postąpiła na każdym etapie prawidłowo w myśl prawa. Są pewne sugestie, że policja opierała się przede wszystkim na opinii medycznej oraz wytycznych prokuratora, czyli policja odsuwa od siebie tutaj odpowiedzialność - mówił były funkcjonariusz.

Zwrócił uwagę, że nastolatka została zatrzymana w porze nocnej. Wyjaśnił, że "pod nieobecność komendanta komisariatu, odpowiedzialnym za funkcjonariuszy jest dyżurny". - To tak naprawdę dyżurny jest odpowiedzialny za dokumenty, jakie policjanci wypełniają, jak oni je wypełniają, czy była konsultacja medyczna, bo osoba zatrzymana sygnalizuje, że bierze środki medyczne - tłumaczył.

Sprawa Victorii z Mławy. Kontrola MSWiA i ruch Prokuratury Krajowej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sprawa Victorii z Mławy. Kontrola MSWiA i ruch Prokuratury Krajowej

"Policjanci nie mają prawa, aby dawać jakiekolwiek środki"

Jak zaznaczył, "jeżeli lekarz, z którym była konsultowana zatrzymana, wystawiłby zaświadczenie albo skonsultował to na przykład z lekarzem psychiatrą, to by nie była wyrażona zgoda na osadzenie tej dziewczyny w policyjnej izbie zatrzymań".

Podkreślił, że "policjanci nie mają takiego prawa, aby dawać jakiekolwiek środki, o których mówi osoba zatrzymana". - Od tego jest lekarz. Jeżeli faktycznie prawdą jest, że była przewieziona do szpitala na SOR i lekarz dyżurny wystawił zaświadczenie, że może przebywać w areszcie, to należało to przede wszystkim do tego lekarza, który przeprowadzał wywiad z osobą zatrzymaną. I to od niego zależało, czy podać jej jakieś środki, czy też nie, albo wesprzeć się kolegą, który jest specjalistą w tym zakresie. Rozumiem, że to nie zostało dopełnione - powiedział Mroczek.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Policja
Czytaj także:
BEMY
"Przez wiele lat szukaliśmy własnego brzmienia". Zespół BeMy zagra w Sopocie
Kultura i styl
"Kary za korzystanie z własnej studni!?" Duże uproszczenie
"Kary za korzystanie z własnej studni"? Ministerstwo: "trwa analiza problemu"
Gabriela Sieczkowska
Władimir Putin po wylądowaniu na Alasce
Czerwony dywan i zielone światło dla Putina. "Wszyscy byli zaskoczeni"
Konferencja Władimira Putina i Donalda Trumpa
"Artykuł 5." dla Ukrainy? Media o propozycji "za zgodą Putina"
kalkulator laptop biznesmen shutterstock_618253610_S
Kłopoty tysięcy firm. Niepokojące dane
BIZNES
Donald Tusk
Tusk: gra o przyszłość Ukrainy weszła w decydującą fazę
Polska
imageTitle
Świątek rozbawiła kibiców po awansie i dała im do myślenia
EUROSPORT
Do wypadku doszło w miejscowości Unin
Kierowca potrącił dwoje dzieci
WARSZAWA
Zełenski
Zełenski zabrał głos. "Należy utrzymywać presję na Rosję, dopóki trwa agresja"
Plaża nad Bałtykiem
Czerwone flagi na kąpieliskach. Tu nie można wchodzić do wody
METEO
imageTitle
Radość w Barcelonie. Zgłoszono ważnych piłkarzy
EUROSPORT
Policja zatrzymała partnera 44-latki zaatakowanej nożem (zdj. ilustracyjne)
Zwłoki 66-latki w mieszkaniu. Zatrzymano jej syna
Katowice
unia europejska ukraina flaga flagi shutterstock_2177089329
"Ważny postęp". Europejscy przywódcy o spotkaniu Trump-Putin
shutterstock_1384674644
Sytuacja "wymknęła się spod kontroli". Sieć handlowa reaguje
BIZNES
Pożar hotelu w Starachowicach
Pożar hotelu. Jest apel o nieotwieranie okien
Kielce
Wypadek w miejscowości Szczuki (województwo łódzkie)
Zderzenie dwóch aut. Ranną kierującą zabrał śmigłowiec ratowniczy
Łódź
Mieszkańcy północno-zachodniego Pakistanu oceniają skutki powodzi
"To było jak koniec świata". Trwają poszukiwania zaginionych
METEO
imageTitle
Trener Grbić zrezygnował z dwóch siatkarzy. Węższy skład przed MŚ
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn
Spalone auto, kilkanaście metrów dalej ciało kierowcy
WARSZAWA
Jest pierwsza ofiara pożaru traw na Mazowszu (zdj. ilustracyjne)
Uwaga na zagrożenie pożarowe w lasach. Gdzie jest największe
METEO
Kontrole elektrycznych jednośladów w Warszawie
Kontrolowali rowery elektryczne. Co siódmy w ogóle nie był rowerem
WARSZAWA
imageTitle
Udane występy Polek w Wiśle. Rekordowa Twardosz
EUROSPORT
Trzeba było uśpić konia
Wiózł konie w przyczepce, wjechał w niego bus
Łódź
Przelotny deszcz
Czeka nas pogodowy miszmasz
METEO
imageTitle
Rasistowski skandal w meczu Liverpoolu. "Nie wiem, jak mógł dalej grać i strzelać takie gole"
EUROSPORT
Akcja ratunkowa na plaży w Nieporęcie
Tonął w jeziorze, wyciągnęli go inni plażowicze
WARSZAWA
imageTitle
Żyła o nowym formacie w skokach. "Nic skomplikowanego"
EUROSPORT
Poszukiwania trwały przez cztery dni
Tragiczny finał poszukiwań. Z Warty wyłowiono ciało
Lubuskie
koszyk zakupy sklep market shutterstock_2411760319_1
Rewolucja w sklepach. "Klient ma prawo żądać gotówki"
BIZNES
Putin i Trump rozpoczęli spotkanie na Alasce
Jest oświadczenie europejskich liderów po rozmowie Trump-Putin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica