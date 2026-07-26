Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty po Faktach

Karol Karski o słowach Jacka Kurskiego. "Emocje powinny być wygaszone"

|
Jacek Kurski
Rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski o słowach Jacka Kurskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
Rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski był gościem "Faktów po Faktach" TVN24. - W obu kierunkach pada wiele sformułowań, których nie powinno być - ocenił, komentując rozłam w PiS. Przyznał, że jednym z takich "stwierdzeń" są słowa Jacka Kurskiego pod adresem Mateusza Morawieckiego. Zdradził też, co "swojego czasu" Morawiecki miał powiedzieć Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Polityk PiS i były prezes propagandowej TVP Jacek Kurski wystąpił w niedzielę rano zbliżonej do PiS telewizji Republika, gdzie krytykował i atakował ludzi z frakcji Mateusza Morawieckiego, w tym także samego byłego premiera. Mówił między innymi, że Morawiecki jest "żałosnym trybikiem" w "niemieckim planie podboju Europy" i "rozwalenia PiS". Krytykował Morawieckiego również za to, że "siedział u Tuska" - czyli w Radzie Gospodarczej przy rządzie - w 2010 roku, kiedy doszło do katastrofy smoleńskiej i później gdy - zdaniem Kurskiego - tworzono wobec PiS "przemysł pogardy".

Karski: są emocje po wszystkich stronach

Grzegorz Kajdanowicz zapytał o te słowa swojego gościa w "Faktach po Faktach". Karol Karski utrzymywał, że niedobre wypowiedzi padały z różnych stron.

- Ja uważam, że wszelkie emocjonalne wypowiedzi nie powinny mieć miejsca. Po jakiejkolwiek stronie. Jednej, drugiej, trzeciej, piątej - odpowiedział Karski. - Są emocje po wszystkich stronach, które powinny być wygaszone - wskazał.

Dopytywany o nazywanie Morawieckiego "żałosnym trybem" odpowiedział: - Po wielu stronach pada wiele stwierdzeń, które nie powinny paść. Włącznie z tym.

- Nie ustawiałbym tego w jedną stronę. W obu kierunkach pada wiele sformułowań, których nie powinno być - dodał.

Karski: Morawiecki chciał ponownie być premierem. Powiedział to Kaczyńskiemu

Rzecznik dyscyplinarny PiS mówił też, że Mateusz Morawiecki chciał ponownie być premierem, ale "jest to niemożliwe z różnych powodów".

- Już swego czasu powiedział Kaczyńskiemu, że chce zostać szefem partii, bo jak będzie szefem partii, to premierostwo samo przyjdzie. Powiedział to wprost Jarosławowi Kaczyńskiemu - mówił Karski.

Jak dodał, Morawiecki miał przedstawić propozycję podziału PiS na dwie części, gdzie "honorowym przewodniczącym miał zostać Jarosław Kaczyński, bez żadnych kompetencji.

Karski: ja wierzę Błaszczakowi

Karol Karski został też zapytany o to, czy faktycznie Mateusz Morawiecki jako premier był przeciwny zakupowi myśliwców F-35. Tak twierdził ostatnio były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. - Jeśli słyszę coś takiego, to wierzę Mariuszowi Błaszczakowi. To nie jest człowiek, który kłamie - odparł.

- A Rafał Bochenek? - dopytał Kajdanowicz. Rzecznik PiS mówił, że były premier sprzeciwiał się programowi Rodzina 500 plus. - Też [nie kłamie - red.]. Nie słyszałem nigdy, aby powiedział coś nieprawdziwego - ocenił Karski.

OGLĄDAJ: Rozłam w PiS. "To będzie miało wpływ na wybory, nie ma wątpliwości"
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24+ Originals
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
36 min
pc
Nie czują żadnych objawów. Trafiają do lekarza, bo "żona im kazała"
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćMateusz MorawieckiJacek Kurski
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Nocą pojawią się burze
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
METEO
Burze, noc
Tu noc może być groźna. Uważajmy
METEO
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę pod Płońskiem (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek przy wyprzedzaniu. Trzy osoby w ciężkim stanie, wśród nich dziecko
Kraków
Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Jego historia poruszyła serca ludzi z całego świata, teraz ma powód do świętowania
METEO
imageTitle
Kolejny triumf Pogaczara. Dogonił rekordzistów
EUROSPORT
imageTitle
Kowalski jak Baranowski. Świetny dzień polskiego snookera
EUROSPORT
Berlin policja wrak auta
Domniemany sprawca ataku w Berlinie zastrzelony
Świat
Pożary w Hiszpanii
"Jesteśmy całkowicie otoczeni". Papież prosi o modlitwę
METEO
imageTitle
Gol sezonu na inaugurację. Bramkarz nawet nie drgnął
EUROSPORT
Opady w poniedziałek
Tak będzie wędrować strefa opadów
METEO
imageTitle
Idzie młodość. Historyczne zwycięstwo 18-latki w Pradze
EUROSPORT
imageTitle
Mistrz świata doczekał się pierwszej wygranej w sezonie
EUROSPORT
Jacek Kurski
"Będzie wojna". Burza po słowach Kurskiego, jest reakcja
Polska
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przed kościołem św. Marii w Berlinie
Kanclerz Niemiec zabrał głos po ataku w Berlinie
Świat
imageTitle
Auto stanęło w płomieniach na Rajdzie Polski. Załoga w szpitalu
EUROSPORT
imageTitle
Katastrofalny błąd bramkarza. Raków już się nie podniósł
EUROSPORT
Studzienka, z której dochodzi szczekanie
Dzwonią, bo wydaje im się, że to szczekające psy. Strażacy rozwiązali zagadkę
METEO
imageTitle
Drugi tytuł Turczynek w Lidze Narodów siatkarek
EUROSPORT
W wypadku poszkodowane zostały trzy osoby (zdj. ilustracyjne)
Kilka aut zderzyło się na S2. Trasa zablokowana
WARSZAWA
imageTitle
Mistrz Polski awansował do English Open. Kowalski pójdzie jego śladem?
EUROSPORT
Zderzenie auta i pociągu wąskotorowego w Koszalinie
Zderzenie samochodu z pociągiem wąskotorowym
Szczecin
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: najpierw wejście chłodu do Polski
METEO
Teatr Lalek Guliwer na wizualizacji
Pstrokatą elewację zastąpi stalowa kurtyna. "To ma być dla dzieci?"
WARSZAWA
genewa szwajcaria sotheby shutterstock_2550287439
Powrót hossy. Wydają miliony na aukcjach
BIZNES
imageTitle
Hat-trick. Wiebes nie dała szans rywalkom w Tour de Pologne kobiet
EUROSPORT
Miejsce upamiętnienia ofiar ataku podczas parady równości w Berlinie
"Szok i przerażenie". Relacje świadków ataku w Berlinie
Świat
imageTitle
Tragedia na rosyjskim szczycie. Pięcioro alpinistów nie żyje
EUROSPORT
Zatrzymany mężczyzna
Zarzuty i areszt za jazdę po alkoholu, groźby i śmierć psa
Lublin
Do zdarzenia doszło w pobliżu bariery na granicy z Białorusią
Prokurator odwołuje się od wyroku. Żołnierz strzelał na granicy z Białorusią
Białystok
biurowiec shutterstock_2398225309
"To najtrudniejsze czasy". Tego boją się przedsiębiorcy
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica