"Kładziecie na szali życie tysięcy Polaków, tysięcy firm. To jest weto albo życie"

Gdyby to arbitralne porozumienie, oparte na bardzo szerokich, dowolnych, podatnych na interpretacje kryteriach zostało włączone do unijnego prawa, to następnego dnia Komisja Europejska mogłaby w zasadzie jednostronną decyzją pozbawić nas tych pieniędzy - mówił w "Tak jest" wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, odnosząc się do rozporządzenia dotyczącego powiązania środków unijnych z praworządnością. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki odpowiadał, że to powiązanie jest "zdemokratyzowaniem procesu podejmowania decyzji".

Państwa członkowskie Unii Europejskiej - w związku ze sprzeciwem Polski i Węgier - nie osiągnęły w poniedziałek jednomyślności w sprawie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej i decyzji w sprawie funduszu odbudowy. Polska i Węgry zgłosiły zastrzeżenia w związku z - przyjętym większością kwalifikowaną - rozporządzeniem dotyczącym powiązania środków unijnych z praworządnością. Sprzeciw obu krajów nie wstrzymał jednak procedury.

Z kolei w środę premier Morawiecki przekonywał w Sejmie, że przyjęcie "rozporządzenia, które mogłoby być w dowolny sposób interpretowane przez biurokratów z Brukseli, groziłoby po prostu na późniejszych etapach rozpadem Unii Europejskiej".

"Zawetujemy takie porozumienie, które doprowadziłoby do tego, że nie dostalibyśmy pieniędzy"

O sytuacji związanej z unijnym budżetem dyskutowali w "Tak jest" w TVN24 wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński oraz europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki.

Jabłoński był pytany o dalsze działania polskiego rządu w tej sprawie. - Zawetujemy takie porozumienie, które doprowadziłoby do tego, że nie dostalibyśmy pieniędzy - zapewniał. - Bo w momencie, gdyby to arbitralne porozumienie, oparte o bardzo szerokie, dowolnie podatne na interpretacje kryteria zostałoby włączone do unijnego prawa, to następnego dnia Komisja Europejska mogłaby w zasadzie jednostronną decyzją pozbawić nas tych pieniędzy - przekonywał. - Zgoda na to byłaby z naszego punktu widzenia czymś absolutnie nieracjonalnym - mówił dalej wiceszef ministerstwa spraw zagranicznych.

"Stawiając weto, kładziecie na szali życie tysięcy Polaków"

Do tych słów Jabłońskiego odniósł się Halicki. Jak wskazywał, rozporządzenie dotyczące powiązania środków unijnych z praworządnością to jest "zdemokratyzowanie procesu podejmowania decyzji".

- To nie Komisja Europejska podejmuje tę decyzję, tylko Rada Europejska ocenia wniosek Komisji, czyli demokratycznie wybrane rządy w państwach członkowskich. Decyzję, po kilkumiesięcznej analizie na poziomie Rady Europejskiej, podejmuje Rada Unii Europejskiej - tłumaczył.

Wskazywał również na potencjalne zagrożenia związane z wetem, między innymi na możliwość pozbawienia środków pochodzących z funduszy odbudowy, który ma pomagać unijnym gospodarkom ze skutkami walki z pandemią. Jak mówił, fundusz odbudowy "jest po to, by walczyć z pandemią, by do minimum ograniczyć bankructwa firm, by pomóc między innymi Polakom, ale też wszystkim innym gospodarkom".

- Dzisiaj stawiając weto, kładziecie na szali życie tysięcy Polaków, tysięcy firm. To jest weto albo życie. Weto, albo rozwój polskiej gospodarki, możliwość wyjścia z tego kryzysu w sposób dużo bardziej bezpieczny - mówił dalej europoseł.

