Terlecki o unijnych negocjacjach: będziemy się cieszyć sukcesem naszego rządu

Terlecki: nasi negocjatorzy są o krok od sukcesu

- Nasi negocjatorzy są o krok od sukcesu. Sprawa praworządności będzie rozdzielona od funduszy, więc jest to, o co nam chodziło. Oczywiście czekamy na to, co powiedzą ci, którzy najmocniej protestowali wobec tego budżetu, na przykład Holandia, ale wszystko jest dobrze - powiedział.