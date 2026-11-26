Kropka nad i Święczkowski żali się w Strasburgu. Karski tłumaczy: ludzie odwoływali się nawet do Bieruta Filip Czerwiński |

Bogdan Święczkowski żali się w Strasburgu. Karol Karski tłumaczy: ludzie odwoływali się nawet do Bieruta Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP

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W środę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu Święczkowski zarzucił polskim władzom bezprawne przejęcie siedziby Trybunału Konstytucyjnego przy użyciu policji i próbę zmiany ustroju państwa.

- Od 30 października można powiedzieć, że jestem prezesem na uchodźstwie - powiedział prezes TK podczas wysłuchania publicznego zorganizowanego przez grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (do której należy PiS).

"Czyli Unia to jednak Bierut, panie pośle?'"

W "Kropce nad i" TVN24 Monika Olejnik zwróciła uwagę, że Święczkowski jako prezes TK lekceważył instytucje europejskie. Na przykład zignorował zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie dopuszczenia sędziów do orzekania.

- W swoich czasach ludzie odwoływali się nawet do Bieruta, jeśli jakieś represje ich miały dotknąć - skomentował rzecznik dyscypliny PiS Karol Karski. - Tak jakby [Święczkowski - red.] składał petycję do Bieruta o ułaskawienie - uściślił.

Obecna w studiu posłanka KO Joanna Kluzik-Rostkowska zapytała w reakcji na te słowa: - Czyli Unia to jednak Bierut, panie pośle? - Nie, nie, doskonale pani rozumie - odparł polityk PiS.

Bolesław Bierut był prezydentem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1947-1952, w czasach stalinizmu.

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Karski: to ciało nie jest sądem

W rozmowie został też poruszony temat czwartkowej decyzji sądu dyscyplinarnego TK, w składzie: Magdalena Bentkowska (przewodnicząca), Krystian Markiewicz i Maciej Taborowski. Sąd ten zarządził wobec Święczkowskiego przerwę w czynnościach służbowych na 12 miesięcy.

- Musimy od tego rozpocząć, że dwie spośród tych trzech osób, które dzisiaj rzekomo orzekały, nie jest sędziami. To są sędziowie-elekci, którzy nie złożyli ślubowania wobec prezydenta - powiedział Karski.

Cała trójka wspomnianych sędziów została wybrana do TK przez Sejm 13 marca. 1 kwietnia Magdalena Bentkowska objęła urząd, składając ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Pozostali dwaj sędziowie nie zostali jednak tam zaproszeni przez Karola Nawrockiego i złożyli ślubowania w Sejmie 9 kwietnia.

Karski przekonywał, że zgodnie z wyrokiem K 34/15 Trybunału Konstytucyjnego prezydent mógł się wstrzymać z odebraniem ślubowania od osób wybranych na sędziego TK. - Ci państwo nie wytrzymali, składali ślubowanie w inny sposób - ocenił.

- To ciało, które się zebrało, absolutnie nie jest sądem i nie jest żadną emanacją Trybunału Konstytucyjnego. Jest emanacją rządowej władzy wykonawczej, jest utrzymywane poprzez siły policyjne wprowadzone na teren Trybunału Konstytucyjnego - mówił Karski.

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Kluzik-Rostkowska: wszystko idzie ku dobremu

- Ja bardzo marzę o tym, żeby ta sytuacja wokół Trybunału już się uspokoiła - powiedziała w programie Joanna Kluzik-Rostkowska. Jej zdaniem prezydent nie przyjął ślubowania od części sędziów, ponieważ nie chciał, żeby Święczkowski stracił immunitet.

- Więc już po prostu skończmy tę szopkę. Ja się bardzo cieszę, że wszystko idzie ku dobremu. Ja osobiście jako ktoś, kto pracował nad (sprawą) Pegasusa prawie trzy lata, naprawdę bardzo liczę na to, że Bogdan Święczkowski odpowie za swoje przewiny, chociażby z tym związane - oświadczyła posłanka KO.

Jeden z zarzutów, jakie prokuratura chce przedstawić Święczkowskiemu, dotyczy przekroczenia przez niego uprawnień, kiedy był prokuratorem krajowym, właśnie w związku z wykorzystaniem systemu inwigilacji Pegasus. 18 listopada Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK uchyliło immunitet Święczkowskiemu w odniesieniu do części spraw.

Joanna Kluzik-Rostkowska jest zastępcą przewodniczącego sejmowej komisji śledczej badającej wykorzystywanie przez poprzednią władzę izraelskiego oprogramowania do inwigilacji smartfonów Pegasus.

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