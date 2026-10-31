Polska Święczkowski o spotkaniach z sędziami TK. "Moja słodka tajemnica" Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Święczkowski odjeżdża sprzed TK Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W piątek Anna Korwin-Piotrowska jako najstarsza stażem sędzia TK zarządziła przerwę w czynnościach prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski przed TK. "Zjeżdżają się pozostali sędziowie"

Bogdan Święczkowski powiedział w sobotę rano w rozmowie z Telewizją Republika przed TK, że "będziemy dzisiaj próbować dostać się do Trybunału Konstytucyjnego". - Podobno chcą z nami rozmawiać te osoby, które uważają się za sędziów - dodał.

- Natomiast w tej chwili zjeżdżają pozostali legalni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego do Warszawy. Mam nadzieję, że w okolicach [godziny] 11-12 spotkamy się w siedem osób i porozmawiamy na temat tego, co i jak możemy zrobić, żeby przywrócić legalnie funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny - mówił.

- Czy to będzie tutaj w tym gmachu, czy gdzie indziej, to też będzie zależało od naszych rozmów i dyskusji z panem prezydentem - dodał.

Święczkowski, odjeżdżając sprzed gmachu TK został jeszcze zapytany przez dziennikarzy innych stacji, jaki jest teraz plan. - Spotkania - powiedział. Dopytywany o to, z kim, odparł: - To już jest moja słodka tajemnica. Nie będę ujawniał swoich spotkań.

Pytany o możliwe spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim, również uniknął jednoznacznej odpowiedzi. - Zobaczymy, jakie będą efekty konsultacji pana prezydenta - odpowiedział.

Przesilenie w TK

Za osobę kierującą pracami Trybunału została uznana wybrana przez obecny Sejm sędzia Anna Korwin-Piotrowska jako sędzia TK z najstarszym stażem. Po jej decyzji wobec Święczkowskiego i Sochańskiego przed gmachem trybunału doszło do napięć i demonstracji, na miejscu pojawiła się policja.

W nocy z piątku na sobotę prezydent Nawrocki przerwał lot do Senegalu i przybył do siedziby TK. W mediach opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku oraz spór między przedstawicielami prezydenta a osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów TK. Strony przedstawiają odmienne wersje wydarzeń dotyczących przebiegu zajścia.

Po opuszczeniu budynku TK prezydent ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, argumentując, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego. Z kolei premier Tusk ocenił, że "przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem".