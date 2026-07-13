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Atak na dzieci z Ukrainy. "Efekt polityki Brauna, Mentzena i Kaczyńskiego"

Komentarze po ataku na Ukrainki
Wulgarnie wyzywał dzieci pochodzące z Ukrainy
Źródło wideo: Strelnikov Michał / Facebook
Po publikacji nagrania, na którym dorosły mężczyzna atakuje słownie dziewczynki pochodzące z Ukrainy, sieć zalała fala komentarzy. "Eskalacja przemocy na tle narodowościowym to efekt polityki Brauna, Mentzena i Kaczyńskiego", "co musi być w głowie dorosłego człowieka, żeby napaść na dziecko, bo pochodzi z innego kraju?" - to niektóre z nich.

Do zdarzenia doszło w sobotę w autobusie miejskim w Bielsku-Białej. Mężczyzna, który zaatakował nastolatki, m.in. nazywa jedną z dziewczynek "ukraińską ku***" i każe jej "wyp*******ć z tego kraju". Miejski Zakład Komunikacyjny potwierdził, że atakującym był "pracownik spółki zatrudniony na stanowisku kierowcy od dłuższego czasu przebywający na zwolnieniu lekarskim".

Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował w poniedziałek rano, że sprawca napaści został zatrzymany przez policję. "Każda forma agresji spotka się ze zdecydowaną reakcją Państwa. Niech to będzie przestroga dla każdego hejtera - nie będziecie bezkarni" - podkreślił.

Atak na Ukrainki w Bielsku-Białej. Komentarze

Po ataku na dziewczynki w sieci pojawiają się komentarze m.in. polityków, dziennikarzy i innych osób publicznych, które zwracają uwagę na skandaliczne zachowanie mężczyzny.

"Ten bydlak, który słownie zaatakował ukraińskie dziewczynki w Bielsku-Białej, nie zaczął pierwszy" - napisała Kamila Gasiuk-Pihowicz z KO. Oceniła, że mężczyzna "dzielnie kontynuuje to, co zaczął Braun, Zajączkowska, Mentzen, a teraz na sztandary wziął Czarnek i Morawiecki. Takiej Polski chce ta koalicja nienawiści".

Poseł Centrum Sławomir Ćwik, zwracając się do Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna, Przemysława Czarnka, Janusza Kowalskiego, Konfederacji i PiS-u, zapytał: "Dumni z siebie jesteście? To Wy zachęciliście do takich zachowań takie gnidy i chamów. A będzie jeszcze gorzej. I to tylko dla słupków poparcia... Jak mi jest za Was wstyd".

Komentarze po ataku na Ukrainki
Komentarze po ataku na Ukrainki

Incydent skomentował też Robert Biedroń. "W Bielsku-Białej dorosły Polak zaczął wyzywać i grozić ukraińskim dziewczynkom, tylko i wyłącznie z powodu ich narodowości. Eskalacja przemocy na tle narodowościowym to efekt polityki Brauna, Mentzena i Kaczyńskiego. Oni hodują ludzi, którzy są gotowi atakować dzieci. Chore" - napisał.

"Pełną odpowiedzialność za takie agresywne zachowanie tego i innych ponoszą Braun, Bosak i Kaczyński. To wasza wina" - zaznaczył Tomasz Trela z Lewicy.

Komentarze po ataku na Ukrainki
Komentarze po ataku na Ukrainki

"Co musi być w głowie dorosłego człowieka, żeby napaść na dziecko, bo pochodzi z innego kraju?" - zastanawiał się komentator Jakub Wiech. Zwrócił też uwagę, że z nagrania nie wynika, by ktokolwiek z pozostałych pasażerów próbował pomóc dziewczynkom.

Komentarze po ataku na Ukrainki
Komentarze po ataku na Ukrainki

Także reżyserka Magdalena Łazarkiewicz zauważyła, że osoby obecne w autobusie milczały w trakcie ataku na Ukrainki. "KOSZMAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dlaczego ludzie, którzy jadą tym autobusem milczą?!!! To już jest nastrój przedpogromowy!!! Ten facet dopuszcza się przestępstwa wobec dziecka w biały dzień, na oczach świadków!!! I nikt nie reaguje!!!" - podkreśliła.

Komentarze po ataku na Ukrainki
Komentarze po ataku na Ukrainki

Jezuita ksiądz Grzegorz Kramer napisał: "Niby człowiek wie, że nienawiść do innych zawsze była obecna. A jednak, za każdym razem mnie to złości, sprawia, że czuję się bezsilny i po prostu odczuwam lęk".

"Nie potrafię zrozumieć, jak można tak mówić do drugiego człowieka, tym bardziej do dziecka. Oby ci, którzy sieją i pochwalają tę nienawiść w końcu się opamiętali, bo oni są chronieni i chodzą w tych swoich białych koszulach, a w realnym świecie to właśnie dzieci obrywają" - dodał.

Komentarze po ataku na Ukrainki
Komentarze po ataku na Ukrainki

"Drań, chamidło, szarga w autobusie dziewczynkę z Ukrainy!" - to słowa Zbigniewa Hołdysa.

Komentarze po ataku na Ukrainki
Komentarze po ataku na Ukrainki

"Realne efekty działań Brauna, Mentzena, Czarnka i całej reszty antyukraińskich polityków: G***no uzyskaliśmy geopolitycznie, ale za to nakręceni przez nich troglodyci atakują ukraińskie dzieci" - ocenił warszawski radny Jan Mencwel.

Komentarze po ataku na Ukrainki
Komentarze po ataku na Ukrainki

Ukraińska aktywistka Natalia Panchenko przypomniała, że przed rokiem ostrzegała, że "jeśli politycy nie przestaną podgrzewać emocji i budować wrogości wobec Ukraińców, wcześniej czy później jej ofiarami staną się zwykli ludzie", dodając, że jej słowa zostały wówczas przeinaczone. "Dziś nie mówimy już o moich obawach z lutego 2025. Mówimy o rzeczywistości lipca 2026. Praktycznie nie ma dnia, żebym nie przeczytała albo nie usłyszała o kolejnym ksenofobicznym incydencie wymierzonym w Ukraińców".

Panchenko podkreśliła, że "mowa nienawiści nie kończy się na komentarzach w internecie. Nie kończy się na politycznych hasłach. Prędzej czy później uderza w zwykłych ludzi. W kobiety, dzieci, starsze bezbronne osoby".

Komentarze po ataku na Ukrainki
Komentarze po ataku na Ukrainki
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
UkrainaBielsko-BiałaPolskaHejtMowa nienawiści
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