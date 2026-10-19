Polska Odkryli dawne monety i pochówki. Zaczęło się od budowy parkingu Damian Nowicki |

Archeolodzy o nietypowym pochówku w Gnieźnie (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Muzeum Podlaskie

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Do odkrycia doszło 14 października przy ul. Skorupskiej 34 w Białymstoku. Podczas prac związanych z rozbudową parkingu robotnicy natrafili na ludzie szczątki. Po zgłoszeniu znaleziska przeprowadzono badania archeologiczne.

Odnaleziono sześć pochówków, częściowo zachowanych w trumnach, z osobami ułożonymi zgodnie z chrześcijańskim obrządkiem pogrzebowym. Według wstępnych ustaleń archeologów groby mogą być pozostałością dawnego cmentarza, który funkcjonował od połowy XVI do XVII wieku.

Skarby sprzed wieków

Podczas wykopalisk archeolodzy natrafili na kolejne skarby jak na przykład denar Zygmunta Starego lub Zygmunta Augusta, szeląg ryski oraz trzy boratynki, między innymi w ustach lub dłoniach. Monety były związane z dawnym zwyczajem składania przy zmarłych tak zwanych oboli, które miały pomagać w przejściu do zaświatów.

Odnalezione przy zmarłych monety zwróciły szczególną uwagę badaczy, ponieważ mogą świadczyć o dawnych wierzeniach i zwyczajach pogrzebowych, a także dostarczyć informacji o obrzędowości ówczesnej społeczności.

Odkrycie archeologiczne w Białymstoku

Jak poinformował Hubert Lepionka z Muzeum Podlaskiego, większość odkrytych pochówków należy do dzieci i młodych dorosłych. Znaleziono również jeden grób osoby dorosłej. Trwają przygotowania do analiz antropologicznych szczątków, które zdradzą jakiej płci byli zmarli, na co chorowali i jak wyglądało ich życie.

- Pobraliśmy też próbki do badań izotopowych, żeby dowiedzieć się o diecie, o pochodzeniu zmarłych. To bardzo ważne odkrycie. W tym wypadku mieliśmy możliwość zajrzeć do tych dziejów, jak Białystok powstał, jacy ludzie stworzyli to miasto które dzisiaj znamy - dodała Lepionka w rozmowie z Radiem Białystok.

Budowa parkingów przy ulicy Skorupskiej będzie kontynuowana, chociaż teren trafi pod opiekę konserwatora zabytków. Po zakończeniu badań archeologicznych szczątki będą ponownie pochowane na jednym z białostockich cmentarzy. Mieszkańcy okolicy przyznają, że nie wiedzieli o istnieniu cmentarza i zastanawiają się nad upamiętnieniem tego miejsca.