Polscy dyplomaci opuszczają Białoruś. Nasz kraj "w stosownym czasie odpowie na nieprzyjazny gest"

Ponad 30 polskich dyplomatów opuści w piątek terytorium Białorusi - przekazał wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. To reakcja na wezwanie białoruskiego MSZ, które zażądało ograniczenia liczby polskich i litewskich dyplomatów w związku z ich rzekomo "destrukcyjną działalnością" w sprawie wyborów prezydenckich na Białorusi.

Polscy dyplomaci powinni wyjechać już z Grodna i jeszcze dzisiaj będą przekraczać granicę polsko-białoruską - przekazał w piątek po południu w rozmowie z Polską Agencją Prasową wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Dodał, że "ograniczenie polskiego personelu to nieprzyjazny gest, na który Polska w stosownym czasie i w stosownej formie odpowie".

Białoruski MSZ wezwał ambasadorów Polski i Litwy

Pod koniec ubiegłego tygodnia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi wezwano ambasadorów Polski i Litwy. - Wobec jednoznacznie destrukcyjnej działalności tych krajów zaproponowano im, aby do 9 października 2020 roku skład ich misji dyplomatycznych na Białorusi zrównał się z białoruskimi misjami zagranicznymi w tych krajach - mówił wtedy rzecznik resortu Anatolij Hłaz, cytowany przez państwową agencję BiełTA. Jak wyjaśnił, w polskiej ambasadzie powinno pozostać 18 dyplomatów zamiast 50, w litewskiej - 14 zamiast 25.

Wiceminister: Łukaszenka odbiera Białorusinom możliwość podróżowania po Europie

Wiceszef MSZ ocenił, że decyzja o ograniczeniu polskiego personelu dyplomatycznego w Mińsku najbardziej uderzy w Białorusinów, ponieważ większość wracających do Polski dyplomatów, to konsulowie odpowiedzialni między innymi za wydawanie wiz.

- Alaksandr Łukaszenka doprowadzi do sytuacji, w której będzie wydawanych dużo mniej wiz niż do tej pory, bo Polska odpowiada za wydawanie około 60 procent wiz dla Białorusinów z całej strefy Schengen. Łukaszenka doprowadzi swój kraj nie tylko do izolacji w sensie dyplomatycznym i politycznym, ale teraz odbiera Białorusinom możliwość podróżowania po Europie i wyjazdów w dowolnych celach - podkreślił Przydacz.