Pusty samochód w rzece Krzna. Wznowiono poszukiwania kierowcy

Służby wznowiły poszukiwania kierowcy samochodu, który w sobotę wyciągnięto z rzeki Krzna w województwie lubelskim. Zaginiony mężczyzna to Tomasz Sylwesiuk, 45-letni mieszkaniec i radny gminy Terespol, który od piątku nie wrócił do domu. Policja opublikowała wizerunek zaginionego.

- W dzisiejsze poszukiwania włączyli się strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego wyposażeni w sonar. Będziemy sprawdzać koryto rzeki i brzegi aż do ujścia Krzny do Bugu - poinformowała tvn24.pl podkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z komendy policji w Białej Podlaskiej.

"Zaginiony to Tomasz Sylwesiuk. Mężczyzna ostatni raz widziany był w dniu 10 stycznia 2020 roku około godz. 14.20. Do chwili obecnej nie wrócił do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną" - czytamy w policyjnym komunikacie.