Jak zmienił się poziom bezpieczeństwa kobiet podczas porodów w czasie rządów PiS? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Donald Tusk podjął bardzo ciekawą decyzję, bo na pewno wprawia PiS w kłopot, bo PiS będzie musiał jakoś zareagować. W końcu to jest debata na jego boisku, to jest jego pole gry, jego warunki - mówił w "Tak jest" Tomasz Żółciak z "Dziennika Gazety Prawnej", oceniając decyzję lidera KO o uczestnictwie w debacie organizowanej przez telewizję państwową. - Uważam, że to nie jest wcale decyzja ryzykowna. Donald Tusk nie może stracić podczas tej debaty. No co, media, te tak zwane publiczne, będą go mniej atakować? - dodał politolog doktor habilitowany Szymon Ossowski. Goście analizowali także, kto będzie rywalem Tuska w debacie ze strony PiS. Obaj wskazali Mateusza Morawieckiego.