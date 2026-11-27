Polska Co z bazą wojsk USA w Polsce? Donald Tusk o "zaskakiwaniu nawet najbliższych sojuszników" Oprac. Kamila Grenczyn |

Tusk o bazie wojsk USA w Polsce: koncentrujemy się na tym, aby wypełnić wszystkie warunki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Bielecki/PAP

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W piątek po szczycie Unii Europejskiej w Brukseli Tusk był pytany o kwestię możliwego przesunięcia w czasie zmian w amerykańskiej obecności wojskowej w Europie i ich potencjalnego wpływu na plany utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce. - Nie chcę komentować polityki amerykańskiej, która jest rzeczywiście pełna zwrotów. Przypomina niezły thriller, jeśli chodzi czasami o zaskoczenia - ocenił.

Następnie premier przyznał, że "głęboko w to wierzy, że niezależnie od tego, kto ma w Stanach Zjednoczonych władzę i w jaki sposób ocenia Europę, Polska chyba znajduje szczególne miejsce na mapie politycznej świata w oczach Amerykanów".

Donald Tusk: koncentrujemy się na tym, aby wypełnić wszystkie warunki

Premier zaznaczył, że Polska nie ma jednak wpływu na termin podejmowania decyzji przez amerykańską administrację. Zwrócił też uwagę, że Stany Zjednoczone dążą do zwiększenia odpowiedzialności europejskich państw za własne bezpieczeństwo.

- Nikogo nie może zaskoczyć i ja nie czuję się w żaden sposób zaskoczony, że cały czas w planach amerykańskich jest raczej redukcja obecności amerykańskiej w Europie, dlatego my koncentrujemy się na tym, aby z naszej strony wypełnić wszystkie warunki, które umożliwią ustanowienie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce - zadeklarował Tusk.

Szef rządu zastrzegł przy tym, że "decyzja polityczna, tak czy inaczej, zapadnie w Waszyngtonie". - To nie jest z mojej strony ani ironia, ani złośliwość, ale dobrze wiecie, że ta nowa polityka amerykańska polega właśnie na tym, żeby czasami zaskakiwać nawet najbliższych sojuszników - przyznał. Dodał, że Polsce zależy przede wszystkim na tym, aby jej działania nie były dla Amerykanów źródłem zaskoczenia.

Szef rządu zaznaczył, że w kwestii relacji polsko-amerykańskich istnieje w kraju polityczny konsensus, obejmujący także prezydenta Karola Nawrockiego i część opozycji. Jak zaznaczył, strona amerykańska dostrzega tę zgodność. - Jestem spokojny o ten polityczny kontekst. A kiedy zdecydują się ostatecznie, kiedy podadzą to do wiadomości publicznej, na to wpływu za bardzo nie mamy - podsumował.

Sprawa stałej bazy wojsk USA w Polsce

We wrześniu prezydent USA Donald Trump powiedział, że "czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce". Dodał, że dzieje się tak "dzięki odważnemu przywództwu jego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski". Trump stwierdził też, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy.

W USA trwa sześciomiesięczny przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, który ma zakończyć się pod koniec roku. Decyzje Pentagonu prawdopodobnie dotkną w największym stopniu siły USA w Niemczech, we Włoszech i Hiszpanii. W ramach przeglądu może zapaść decyzja o powstaniu stałej bazy sił lądowych USA w Polsce.

Wielomiesięczny proces negocjacji ma zwieńczyć ostateczna decyzja prezydenta Trumpa, której strona polska spodziewa się na początku grudnia.

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