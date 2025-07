"Bardzo konkretne uzasadnienie". Kulisy awansu Sikorskiego

Arleta Zalewska: w sprawie awansu Sikorskiego usłyszałam bardzo konkretne uzasadnienie Źródło: TVN24

Po rekonstrukcji liczący dotychczas 26 ministrów konstytucyjnych gabinet Donalda Tuska będzie liczył ich 21. Jedną ze zmian jest to, że na funkcję wicepremiera awansował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Bardzo konkretne uzasadnienie"

O kulisach tej nominacji dyskutowali w programie "W kuluarach" dziennikarze TVN24 i "Faktów" TVN - Agata Adamek, Arleta Zalewska i Michał Tracz

- Gdy usłyszałam od jednego z koalicjantów, że faktycznie w tych rozmowach jeden na jeden takie sugestie się pojawiały i zaczęłam potwierdzać tę informację, to usłyszałam bardzo konkretne uzasadnienie, dlaczego to jest dobra nominacja. I to było uzasadnienie ze strony Koalicji Obywatelskiej - powiedziała.

- Radosław Sikorski jest dzisiaj jednym z najpopularniejszych polityków Koalicji Obywatelskiej. Zyskał i dzięki temu, jak pełni funkcję w MSZ, i trochę przy okazji kampanii Rafała Trzaskowskiego. Taka jest dzisiaj opinia o Radosławie Sikorskim, że on jest dzisiaj na fali - mówiła dalej reporterka "Faktów".

Michał Tracz mówił, że "w przypadku Radosława Sikorskiego nikt nie ma żadnych wątpliwości, że sprawy zagraniczne są w tej chwili na podium tych najważniejszych rzeczy" dla rządu. - Więc zrobienie z niego w tej chwili wicepremiera jest zdecydowanie nagrodą czy docenieniem, czy jakimkolwiek sygnałem politycznym dla niego personalnie.

Agata Adamek zwróciła uwagę, że "w ostatnim czasie Sikorski był bardzo aktywny, tak jakby grał na to, żeby dostać coś więcej w rządzie".

