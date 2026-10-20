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Polska

Barbara Nowacka zaproponowała wprowadzenie zmian. Termin mija dzisiaj

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Barbara Nowacka
Nowacka: wzmacniamy ochronę prawną nauczycieli
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Ministra edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała tydzień temu przygotowanie zmian w przepisach dotyczących bezpieczeństwa w szkołach. Szefowa MEN wyznaczyła sobie termin na opracowanie propozycji. Minął dzisiaj, we wtorek 20 października. Zapytaliśmy ministerstwo o stan prac nad zmianami.

13 października w Radiu ZET Barbara Nowacka pytana o to, czy będą zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa w szkołach, potwierdziła, że "będzie kilka zmian". Przekazała wtedy, że 14 października do konsultacji trafi zapowiadany wcześniej projekt rozporządzenia BHP, który umożliwi zwiększenie liczby treningów na wypadek sytuacji kryzysowych. Chodzi między innymi o trenowanie schronienia w przypadku potencjalnego ataku czy nalotu dronowego.

- Planujemy też zmiany ustawowe, żeby dać większą ochronę szkole i dyrektorom, czyli właśnie, żeby nauczyciel mógł odebrać przedmiot, który może być niebezpieczny, żeby nauczyciel mógł znacznie więcej działań podejmować również trenowania, żeby w szkołach zapewnić znacznie większą ochronę, na przykład niewpuszczanie osób z zewnątrz - wymieniała Nowacka.

Szefowa MEN zapytana o montowanie w klasach zamków, które "mogłyby blokować od wewnątrz uczniów, gdyby doszło do ataku", odparła, że z jednej strony wydawałoby się, że jest to dobre rozwiązanie, bo jednym przyciskiem daje gwarancję zamkniętych drzwi. - Natomiast jesteśmy po serii rozmów z dyrektorami szkół i ze związkami zawodowymi, i zwracają oni uwagę na pewne niuanse, które musimy po prostu rozstrzygnąć - zaznaczyła. Zwróciła uwagę, że taka blokada nie powinna być ogólnodostępna. - Drugim takim tematem, który musimy bardzo szybko zdecydować, w jaki sposób rozpatrzeć - daję sobie na te zmiany ustawowe czas do przyszłego wtorku najpóźniej, to znaczy, do przygotowania takich zmian i włożenia w prace międzyrządowe i w konsultacje - to jest kwestia przycisku alarmowego w szkole - wskazała Nowacka.

Dyrektorzy z prawem do sprawdzania plecaków w wyjątkowych sytuacjach

O aktualny stan prac nad przepisami zapytaliśmy Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jak przekazała nam rzeczniczka resortu, departament odpowiedzialny za opracowanie zmian potwierdził, że propozycje nowych przepisów zostały już przygotowane.

Jedną z najważniejszych proponowanych zmian jest rozszerzenie uprawnień dyrektorów szkół w sytuacjach, gdy pojawiłyby się konkretne przesłanki wskazujące, że uczeń może mieć przy sobie niebezpieczne narzędzie. Zgodnie z założeniami dyrektor mógłby w takim przypadku sprawdzić zawartość plecaka ucznia.

Rzeczniczka MEN podkreśliła, że projektowane przepisy nie przewidują rutynowego kontrolowania rzeczy osobistych uczniów. Nowe uprawnienia miałyby być wykorzystywane wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach i przysługiwać dyrektorom, a nie nauczycielom.

Nowe zasady reagowania na zagrożenia i kontrola wejść do szkół

Przygotowane przez resort propozycje obejmują również zmiany w procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w placówkach oświatowych.

Jak przekazała rzeczniczka MEN, projektowane przepisy określają zasady reagowania na zagrożenia oraz przewidują rozwiązania pozwalające na skuteczniejszą kontrolę dostępu do budynków szkolnych i sal lekcyjnych.

Celem zmian jest ograniczenie ryzyka związanego z obecnością osób nieuprawnionych na terenie szkół oraz usprawnienie działań podejmowanych w sytuacjach kryzysowych.

Większa ochrona nauczycieli. MEN proponuje zmianę ustawy

Ministerstwo zaproponowało także nowelizację artykułu 63 Karty Nauczyciela. Zmiany mają rozszerzyć ochronę prawną nauczycieli oraz zapewnić im dostęp do bezpłatnej pomocy psychologicznej.

Resort podjął również działania dotyczące pracowników szkół, którzy nie są nauczycielami. Jak poinformowała rzeczniczka, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowano pismo w sprawie wzmocnienia ich ochrony prawnej.

Zmiany w przepisach BHP i procedurach bezpieczeństwa

Rzeczniczka MEN zaznaczyła, że przygotowywane rozwiązania legislacyjne obejmują dwa obszary. Pierwszy dotyczy zmian ustawowych - w tym nowych uprawnień dyrektorów i zwiększenia ochrony prawnej pracowników szkół. Drugi obejmuje przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Barbara Nowacka zapowiadała wcześniej, że szkoły powinny ćwiczyć nie tylko ewakuację, ale również schronienie się w budynku w razie zagrożenia, na przykład ataku z wykorzystaniem dronów.

Co z przyciskami alarmowymi i automatycznymi zamkami? Nie zostaną wprowadzone

Wśród rozwiązań zapowiadanych wcześniej w Radiu ZET przez Nowacką znalazły się także przyciski alarmowe oraz automatyczne zamki, które pozwalałyby na szybkie zablokowanie drzwi sal lekcyjnych w sytuacji zagrożenia.

Resort edukacji nie zdecydował się jednak na wprowadzenie tych pomysłów. Oba rozwiązania były wcześniej rozważane jako sposoby na zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli.

- Ministra Barbara Nowacka nie zapowiadała wprowadzenia przycisków alarmowych ani automatycznych zamków w szkołach. Informowała, że analizujemy różne rozwiązania, które mogłyby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli. Po przeprowadzeniu analiz nie zdecydowaliśmy się na wdrożenie tych konkretnych rozwiązań - poinformowała rzeczniczka.

Oznacza to, że przyciski alarmowe i automatyczne zamki ostatecznie nie znalazły się wśród rozwiązań, na których wdrożenie zdecydował się resort.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Barbara NowackaMinisterstwo Edukacji Narodowejdziecibezpieczeństwo
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