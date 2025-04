Poseł PiS twierdzi, że siedział i "nie wie, co krzyczał"

Wójcik o kłótni w Sejmie: siedziałem i nie krzyczałem. Nagranie pokazuje coś innego Źródło: TVN24

Sejm to miejsce sporu i debaty, czasami kłótni, ale nie mowy nienawiści - mówiła w "Faktach po Faktach" wicemarszałkini izby Monika Wielichowska, odnosząc się do środowej awantury na sali plenarnej. Poseł PiS Michał Wójcik zapytany o to, co robił wtedy w Sejmie, odparł, że siedział i nic nie krzyczał. Wyświetlone mu nagranie z tego dnia pokazało jednak coś innego.

W środę doszło do awantury w Sejmie. Najpierw Jarosław Kaczyński wszedł na mównicę i nazwał Romana Giertycha "głównym sadystą". Po chwili - gdy Giertych zajął miejsce na mównicy - prezes PiS stanął koło niego i, przeszkadzając w wypowiedzi, nazwał między innymi "łobuzem". Wokół zaczęli się gromadzić inni posłowie PiS, którzy posła KO wielokrotnie nazwali "mordercą".

Prezydium Sejmu w związku z tym w piątek zdecydowało o odebraniu połowy uposażenia Jarosławowi Kaczyńskiemu i posłance PiS Iwonie Arendt oraz połowy uposażenia na dwa miesiące 48 innym posłom tej partii.

Wielichowska: Sejm jest miejscem sporu, ale nie mowy nienawiści

O wydarzeniach z parlamentu w "Faktach po Faktach" dyskutowali Monika Wielichowska, wicemarszałkini Sejmu i Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie tej partii.

Wielichowska powiedziała, że Sejm powinien i jest miejscem sporu, debaty, "czasami kłótni polityków". - Ale nie jest miejscem do tego, aby była odprawiana tam mowa nienawiści - dodała.

Oznajmiła, że "uznaliśmy wspólnie, jednogłośnie", iż Jarosław Kaczyński i Iwona Arendt to "były osoby, które były wiodące w tym, co się złego wydarzyło w Sejmie".

Wójcik: nie wiem co krzyczałem

Michał Wójcik kilkukrotnie w trakcie programu nie odpowiedział wprost, czy jest mu wstyd za zachowanie jego kolegów i koleżanek z partii. Według niego "obrady budzą emocje czasami" i "ludzie różnych słów używają".

Poseł PiS, który również brał udział w tych wydarzeniach, został zapytany, co krzyczał w kierunku Romana Giertycha. Jak stwierdził, siedział i nie krzyczał.

Po tych słowach wyświetlony został zapis wideo, na którym widać, że Michał Wójcik w trakcie kłótni w Sejmie stał pod mównicą razem z innymi politykami PiS i krzyknął w kierunku Giertycha. Nie zostało jednak zarejestrowane, co dokładnie.

- Nie wiem, co krzyczałem - powiedział dopytywany.

Wielichowska do Wójcika: nie możecie kolejnej kampanii budować na trumnach

Wielichowska zwróciła się do Wójcika i powiedziała, że "rozmawiamy bez emocji". - Chociaż te emocje, jak widzę, towarzyszą dalej prezesowi Kaczyńskiemu, który następnego dnia również brnie dalej w swoją nienawiść i mowę nienawiści - dodała.

- Nie możecie kolejnej kampanii budować na trumnach ludzi. Już to robicie od katastrofy w Smoleńsku i robicie teraz to dalej. A dlaczego to robicie? Bo kampania wam nie idzie, bo macie złego kandydata. Wasz kandydat (Karol) Nawrocki jest szary, nijaki, nie radzi sobie, nie ma żadnego formatu prezydenckiego i musicie jego nieudolność przykryć właśnie takimi zdarzeniami i wypowiedziami - mówiła.