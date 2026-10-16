W tle zdjęcia widać cztery sztuki broni. Jest też krótkie zdanie: "Nadchodzę"

Policjanci korzystają między innymi z tak zwanego białego wywiadu

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Szósta rano. Policjanci są już w domu Kuby*. Ma 13 lat, niedługo wyszedłby do szkoły. Ale w jego plecaku funkcjonariusze znajdują bagnet i tasak. Chłopiec będzie musiał pójść z nimi.

A jeszcze poprzedniego wieczora grał przez internet z kolegą z innego europejskiego kraju. Podczas rozgrywki rozmawiali i Kuba powiedział, że planuje atak na swoją szkołę. Kolega zaalarmował rodziców, a oni policję.

Informacja z komendy oddalonej ponad tysiąc kilometrów od Wąbrzeźna, w innym kraju, trafiła do Polski. Policjanci potrzebowali kilku godzin, by zapukać do drzwi domu rodzinnego chłopca.

***

7 października dziewiętnastolatek zaatakował w szkole w Ostrołęce, następnego dnia w podstawówce w Leszczydole-Nowinach piętnastolatek zabił woźną, dwie nauczycielki zostały ranne.

Kolejne dni to kolejne alarmy w całej Polsce i pogłoski o wyzwaniu, w ramach którego nastolatki miałyby atakować szkoły. Policja szybko dementuje te informacje, ale zgłoszeń o niebezpiecznych incydentach przybywa. Jedne okażą się żartem. Inne mogą być zapowiedzią przemocy.

Jak rozpoznać różnicę, zanim będzie za późno?

Często sygnał o zagrożeniu przychodzi z innego kraju, a nawet kontynentu.

Kanada

Kwiecień tego roku.

Ola ma 17 lat. Mieszka w Polsce. Nie zna korytarzy w tej szkole. Nie ma tam ulubionego nauczyciela ani tego, którego lekcji nie lubi. Nie ma najlepszej koleżanki ani tej, której unika. Od uczniów szkoły w Kanadzie dzielą ją tysiące kilometrów i Atlantyk. A jednak to jej nazwisko pojawia się w śledztwie dotyczącym przygotowań do ataku na tamtejszą szkołę…