Ataki na infrastrukturę krytyczną. Gawkowski o realnych scenariuszach

Dopytywany, czy Rosjanie atakują polską infrastrukturę krytyczną, próbując zablokować czy sparaliżować systemy energetyczne, systemy rozsyłania wody, wicepremier powiedział, że "robią to w koordynacji". - To z jednej strony jest atak, który kierunkowo jest na te wszystkie infrastruktury krytyczne, a z drugiej dezinformacja, żeby siać panikę, żeby pokazywać, że państwo sobie nie radzi - dodał.

Gawkowski pytany był, czy mówiąc o atakach mówi o państwie rosyjskim, czy też o jakichś hakerach, którzy z racji sympatii prorosyjskich albo antypolskich taką działalność podejmują. - Od wielu miesięcy obserwowaliśmy, że ataki są ze strony rosyjskiej i białoruskiej, wskazując skąd przychodzą, bo wiedzieliśmy, że to jest z Rosji, z Moskwy najczęściej. Od kilku dni wiemy, że są delegowane specjalnie dwie grupy, które stworzyła rosyjska służba specjalna GRU. Jedną z grup adresowała do tego, żeby siać dezinformację, a drugą, żeby w najbliższych tygodniach i miesiącach wakacyjnych sparaliżować infrastrukturę krytyczną. Już to wiemy, nasze służby to odkryły. Ministerstwo Cyfryzacji i służby podległe działają - powiedział.