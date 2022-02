Punkt recepcyjny w Dorohusku. Jak działa, na co mogą tam liczyć uchodźcy?

Punkt recepcyjny w Dorohusku (woj. lubelskie) przy granicy z Ukrainą może pomieścić do 80 osób. Uchodźcy mogą tam uzyskać między innymi informację o noclegach, zjeść posiłek i spędzić kilka godzin. To jeden z dziewięciu takich punktów na polsko-ukraińskiej granicy. Od czwartku do piątkowego poranka punkt przyjął 116 osób.

Ukraina została zaatakowana przez Rosję w nocy z środy na czwartek. Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej. W czwartek do ataków dochodziło w wielu regionach i miastach. W piątek nad ranem eksplozje miały miejsce w Kijowie. Od czwartku z Ukrainy wyjeżdżają kolejne osoby, zmierzają m.in. na przejścia granicze z Polską.

Dorohusk jest jednym z dziewięciu punktów recepcyjnych przy polsko-ukraińskiej granicy. Pozostałe punkty zlokalizowane są w miejscowościach: Dołhobyczów, Zosin, Hrebenne na Lubelszczyźnie oraz w Korczowej, Medyce, Budomierzu oraz Krościenku na Podkarpaciu. Dziewiąty, dodatkowy punkt mieści, się na dworcu kolejowym w Przemyślu.

- Punkt recepcyjny polega na tym, ze można tu spędzić kilka godzin. Jego rola polega na tym, że my przyjmujemy, rejestrujemy tych ludzi i szykujemy ich do przekazania do ośrodków, gdzie będą przebywali - mówił Wojciech Sawa, wójt Dorohuska.

Jak mówi samorządowiec, punkt może przyjąć do 80 osób. - Mamy tu 80 łóżek i bardzo dużo krzeseł, więc do 80 osób możemy przyjąć jednorazowo. Ale mam nadzieję, że jak będzie 15, 20, 30 osób to będą podjeżdżały autokary i będziemy ich przewozić do miejsc, gdzie będą przebywali - dodawał Sawa.

Punkt recepcyjny w Dorohusku TVN24

Jak działa punkt recepcyjny?

Reporter TVN24 Mateusz Grzymkowski relacjonuje, że do punktu w Dorohusku trafiają głównie kobiety z dziećmi oraz, co jakiś czas, starsi mężczyźni. Uchodźcy dostają wodę oraz coś do jedzenia. W każdej paczce z "suchym prowiantem" znajduje się kanapka, jogurt i owoc.

- Od czwartku do dzisiejszego poranka przyjęliśmy 116 osób, które zostały już oddelegowane do punktów zakwaterowania. Od rana poza tymi 116 osobami jest około 50 nowych osób - powiedziała w piątek Renata Lalik, kierowniczka ośrodka.

Wyjaśniła, że uchodźcy w punkcie są rejestrowani w ewidencji, a następnie przewożeni do miejsca zakwaterowania. - Tam nasi przyjaciele zza wschodniej granicy dostaną wsparcie, mogą pozostać tam dłużej niż u nas - dodała Lalik.

Polsko-ukraińska granica w województwie lubelskim liczy 296 km. W regionie funkcjonują cztery przejścia graniczne z Ukrainą: w Dorohusku, Hrebennem, Dołhobyczowie i Zosinie. Pojazdy ciężarowe odprawiane są na dwóch: w Hrebennem i Dorohusku. Do tego jeszcze funkcjonują dwa przejścia kolejowe (Dorohusk, Hrubieszów).

Autor:wini/ tam

Źródło: TVN24 Kraków, PAP