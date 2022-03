Pociągi ze Lwowa docierają do Olkusza, z ostatniego wysiadło 1800 osób

Łącznie 1800 uchodźców z Ukrainy - głównie kobiet i dzieci - przyjechało w nocy z poniedziałku na wtorek ze Lwowa do Olkusza w Małopolsce. Z kolei władze województwa lubelskiego zapewniają, że przygotowane są już miejsca w szkołach dla ukraińskich dzieci.

To w ostatniej dobie był drugi pociąg z uchodźcami ze Lwowa do Olkusza. Wcześniej, w poniedziałek, przyjechała grupa około 1400 osób. Kolejny spodziewany jest we wtorek rano.

Pociągi ze Lwowa będą kursować trzy razy dziennie

W nocy z poniedziałku na wtorek obywateli Ukrainy przywitał wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Wcześniej podziękował, w imieniu rządu, wolontariuszom. Na miejscu byli też wojewoda małopolski Łukasz Kmita i marszałek Witold Kozłowski. - Olkuska stacja stała się dla naszych przyjaciół z Ukrainy przystanią nadziei i dobra – powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zgodnie z planami, pociągi do Olkusza ze Lwowa kursować będą trzy razy dziennie, co oznacza przyjazd każdego dnia nawet pięciu tysięcy osób z Ukrainy. Dotychczas na olkuskim peronie wysiadło prawie 4,6 tysiąca osób uciekających przed wojną. Wysiadającym pomagają wolontariusze, służby, "terytorialsi".

Uchodźcy z Ukrainy na stacji w Olkuszu Stacja w Olkuszu. Przyjazd pociągu z uchodźcami z Ukrainy | Łukasz Gągulski / PAP Stacja w Olkuszu. Przyjazd pociągu z uchodźcami z Ukrainy | Łukasz Gągulski / PAP Stacja w Olkuszu. Przyjazd pociągu z uchodźcami z Ukrainy | Łukasz Gągulski / PAP Stacja w Olkuszu. Przyjazd pociągu z uchodźcami z Ukrainy | Łukasz Gągulski / PAP Stacja w Olkuszu. Przyjazd pociągu z uchodźcami z Ukrainy | Łukasz Gągulski / PAP Stacja w Olkuszu. Przyjazd pociągu z uchodźcami z Ukrainy | Łukasz Gągulski / PAP Stacja w Olkuszu. Przyjazd pociągu z uchodźcami z Ukrainy | Łukasz Gągulski / PAP Stacja w Olkuszu. Przyjazd pociągu z uchodźcami z Ukrainy | Łukasz Gągulski / PAP Stacja w Olkuszu. Przyjazd pociągu z uchodźcami z Ukrainy | Łukasz Gągulski / PAP Stacja w Olkuszu. Przyjazd pociągu z uchodźcami z Ukrainy | Łukasz Gągulski / PAP Stacja w Olkuszu. Przyjazd pociągu z uchodźcami z Ukrainy | Łukasz Gągulski / PAP Stacja w Olkuszu. Przyjazd pociągu z uchodźcami z Ukrainy | Łukasz Gągulski / PAP Stacja w Olkuszu. Przyjazd pociągu z uchodźcami z Ukrainy | Łukasz Gągulski / PAP Stacja w Olkuszu. Przyjazd pociągu z uchodźcami z Ukrainy | Łukasz Gągulski / PAP Stacja w Olkuszu. Przyjazd pociągu z uchodźcami z Ukrainy | Łukasz Gągulski / PAP

- Reaktywowaliśmy nieczynny dotychczas peron LHS w Olkuszu. Dzięki linii szerokotorowej do Małopolski przyjeżdżają pociągi bezpośrednio ze Lwowa, bez konieczności zmiany wózków w wagonach na przejściach granicznych – zauważył wojewoda małopolski.

Pawilon dla uchodźców w Olkuszu ma powierzchnię około tysiąca metrów kwadratowych. Samorząd województwa małopolskiego przekazał 209 tysięcy złotych na przygotowanie tego obiektu.

- Dzięki zaangażowaniu samorządu województwa małopolskiego powstała specjalna hala, gdzie uchodźcy mogą odpocząć po długiej podróży. To, a także ekspresowa modernizacja peronu przeprowadzona przez kolejarzy pozwoliło na przyjmowanie pociągów składających się nawet z 20 wagonów – zwrócił uwagę wojewoda

W szkołach są miejsca dla dzieci z Ukrainy

- Przygotowaliśmy około tysiąca miejsc dla dzieci uchodźców z Ukrainy; na ten moment zapisanych jest piętnaścioro dzieci do szkół podstawowych - poinformował z kolei w poniedziałek Łukasz Kołodziej z Urzędu Miasta Puławy. W Łukowie organizowana jest grupa przedszkolna dla 30 dzieci.

- Oprócz piętnaściorga dzieci zapisanych do puławskich szkół podstawowych, trójka dzieci zapisana jest do przedszkola, a jedno do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - przekazał w poniedziałek Kołodziej, kierownik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Puławy.

Jak dodał, przygotowanych zostało około tysiąca miejsc w podstawówkach. - W przedszkolach na ten moment pozostało kilka miejsc, ale cały czas pracujemy nad kolejnymi miejscami dla ukraińskich dzieci - przekazał Kołodziej.

Zatrudnionych zostało dwóch nauczycieli ze znajomością języka ukraińskiego. - Jeżeli rodzice lub opiekunowie chcą zapisać dziecko do przedszkola lub szkoły to powinni zgłosić się do szkoły obwodowej, gdzie dyrektorzy podpowiedzą jaki wniosek i jakie dokumenty są wymagane - wyjaśnił.

Podobnie sytuacja wygląda w Łukowie. - Na chwilę obecną przygotowujemy jedną grupę przedszkolną dla 30 osób z Ukrainy. Opiekę nad ukraińskimi dziećmi zapewni osoba mówiąca w języku ukraińskim, posiadająca odpowiednie wykształcenie i zatrudniona przez samorząd - powiedział kierownik Referatu Promocji Urzędu Miasta Łuków Tomasz Goławski.

Dodał, że zajęcia będą odbywać się w jednej z placówek edukacyjnych zarządzanych przez miasto. - Mamy też pomysł na organizację lekcji języka polskiego w wymiarze dwóch godzin dziennie, adresowanych dla dzieci w wieku szkolnym - zaznaczył Goławski.

Przekazał, że o obowiązku naboru ukraińskich dzieci poinformowani zostali dyrektorzy szkół i przedszkoli. Zajęcia takie - jak dodał - "będą dedykowane osobom, które przeszły obowiązek rejestracyjny w jednym z punktów recepcyjnych zlokalizowanych wzdłuż granicy z Ukrainą". - W przypadku zebrania wystarczającej liczby osób uruchomimy zajęcia. Nie martwimy się o kadrę, ponieważ posiadamy informację na temat osób mówiących w języku ukraińskim, posiadających odpowiednie wykształcenie, które mogą prowadzić takie zajęcia - podkreślił Goławski.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej poinformował w poniedziałek, że minionej doby z Ukrainy do Polski przez przejścia graniczne w wojewódzwie lubelskim wjechało 66,8 tys. osób. Od początku agresji Rosji na Ukrainę do Polski przybyło 1 067 000 uchodźców.

Atak Rosji na Ukrainę - oglądaj program specjalny w TVN24

Autor:katke/gp

Źródło: PAP