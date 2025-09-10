Premier: konsultacje z sojusznikami przybrały charakter wniosku o uruchomienie artykułu 4 NATO

Tusk: konsultacje sojusznicze przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego Źródło: TVN24

Premier Donald Tusk przedstawił Sejmowi w środę informację w związku z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Polskie i sojusznicze lotnictwo zostało w nocy poderwane, a część bezzałogowych statków powietrznych zestrzelono.

Tusk: artykuł 4 NATO to wstęp do pogłębionej współpracy

- To, że doszło do zestrzelenia dronów, to jest sukces naszych i NATO-wskich wojskowych, ale też zmienia sytuację polityczną, dlatego te konsultacje sojusznicze, o których mówię, w tej chwili przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego - poinformował szef rządu.

Tusk zacytował też treść artykułu, który brzmi: "Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron".

Dodał też, że decyzję o uruchomieniu art. 4 poprzedziły konsultacje z prezydentem. - Jest to nasza wspólna rekomendacja i wspólna decyzja - stwierdził.

Tusk zaznaczył, że podczas konsultacji Polska będzie oczekiwała "znacznie większego wsparcia" w obronie polskiego nieba. Jak podkreślił, uruchomienie art. 4 to "dopiero wstęp do pogłębionej współpracy na rzecz bezpieczeństwa naszego nieba i naszej granicy".

Informacje o dronach w polskiej przestrzeni powietrznej

Premier przekazał, że wojsko odnotowało informacje za szefem Sztabu Generalnego gen. Wiesławem Kukułą o przebiegu zdarzeń w nocy. - Około godz. 23.30 odnotowano pierwsze naruszenie przestrzeni powietrznej nad naszym krajem, ostatnie jakie odnotowaliśmy miało miejsce około godz. 6.30. A więc daje to wyobrażenie o skali tej operacji, ona trwała dokładnie całą noc - powiedział.

Poinformował też, że służby odnotowały łącznie 19 przekroczeń polskiej przestrzeni powietrznej, ale podkreślił, iż ta liczba może nie być ostateczna. Powiadomił, że co najmniej trzy zostały zestrzelone.

Tusk dodał, że na tę chwilę "nie ma informacji, aby ktokolwiek odniósł obrażenia lub zginął".

