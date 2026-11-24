Polska Artur Ch. usłyszał zarzuty w sprawie Zondacrypto Maciej Duda |

Marcin Fuja o osobach pracujących w Zondacrypto Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jako pierwszy, informacje o przesłuchaniu ustalił reporter "Superwizjera" TVN24 Maciej Duda.

- Artur Ch. usłyszał dzisiaj zarzuty i jest przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. O treści zarzutów prokuratura poinformuje w komunikacie po zakończeniu czynności - przekazała później rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

O tym, że były agent CBA usłyszy zarzuty, informowaliśmy już 14 listopada. Według ówczesnych ustaleń Dudy zarzuty mają dotyczyć między innymi powoływania się na wpływy w związku ze współpracą byłego funkcjonariusza z Przemysławem Kralem, prezesem upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto. Śledczy z Prokuratury Krajowej badają wizyty Ch. w kancelarii prezydenta oraz w Sejmie i Senacie.

Kulisy kariery i powiązań byłego agenta przedstawia reportaż Roberta Zielińskiego, Macieja Dudy i Łukasza Rucińskiego "Tajny agent PiS", dostępny w TVN24+.

Afera Zondacrypto i śledztwo prokuratury

Od kwietnia trwa śledztwo dotyczące działalności giełdy Zondacrypto. Prokuratura bada podejrzenia oszustwa i prania pieniędzy. Postępowanie obejmuje również przepływy pieniędzy i kryptowalut oraz okoliczności zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela BitBay - poprzedniczki Zondacrypto. Jego los jest nieznany od marca 2022 roku.

Artur Ch. to były funkcjonariusz CBA, który odszedł na emeryturę w 2023 roku. W 2025 roku, wraz z byłym szefem SKW generałem Maciejem Materką i byłym wiceszefem ABW Norbertem Lobą, Ch. założył Frontline Foundation. Odszedł z fundacji w kwietniu 2026 roku, a bezpośrednim powodem rozstania była współpraca Ch. z Przemysławem Kralem.