Myrcha o mieszkaniu w Warszawie. Hołownia: jest coś, z czym mam kłopot

W mediach społecznościowych pojawiła się kopia pisma Myrchy do komisji etyki poselskiej, dotyczącego oświadczenia majątkowego za 2022 rok. "Z uwagi na obowiązki poselskie dużą część roboczych dni spędzam w Warszawie. Aby zapewnić dzieciom miejsce w publicznych placówkach wychowawczych, musiałem zostać podatnikiem w Warszawie. Zatem warszawskie miejsce zamieszkania jest na potrzeby czysto podatkowe" - głosi to ujawnione pismo. Ani Myrcha, ani komisja etyki nie potwierdziły autentyczności pisma.

Hołownia: jest coś, z czym mam kłopot

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia był pytany w środę o tę sprawę przez dziennikarzy. Jak ocenił, "to nie jest kwestia samych dodatków mieszkaniowych, bo one posłom po prostu przysługują". - Poza tym ja mam olbrzymi szacunek do rodzin i to jeszcze z trójką dzieci, w których i matka i ojciec zajmują się aktywnie służbą dla państwa i godzą to z wieloma rodzicielskimi obowiązkami. Pełen szacunek - powiedział marszałek Sejmu.