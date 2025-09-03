Antoni Macierewicz usłyszał zarzut

Antoni Macierewicz z uchylonym immunitetem poselskim przez Sejm Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Prokuratorzy z Zespołu Śledczego nr 4 Prokuratury Krajowej przedstawili Antoniemu Macierewiczowi, posłowi na Sejm RP i byłemu Ministrowi Obrony Narodowej, zarzut popełnienia przestępstwa ujawnienia informacji niejawnych, a następnie przesłuchali go w charakterze podejrzanego" - czytamy w opublikowanym w środę komunikacie Prokuratury Krajowej.

Jak poinformowano, zarzut dotyczy tego, że będąc funkcjonariuszem publicznym - przewodniczącym tzw. podkomisji smoleńskiej, "ujawnił w okresie od 11 kwietnia 2018 r. do dnia 22 maja 2022 r. informacje niejawne o klauzuli 'Ściśle tajne', 'Tajne', 'Poufne' i 'Zastrzeżone'" oraz podał do publicznej wiadomości informacje, z którymi zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, pochodzące z dokumentów o wymienionych klauzulach.

Dokumenty te dotyczyły okoliczności i przyczyn katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleńsku w 2010 roku.

Prokuratorzy przedstawili dziś Antoniemu Macierewiczowi zarzut popełnienia przestępstwa ujawnienia informacji niejawnych, a następnie przesłuchali go w charakterze podejrzanego. 🔽https://t.co/A7yWf02NKH — Prokuratura (@PK_GOV_PL) September 3, 2025 Rozwiń

Antoni Macierewicz z zarzutem prokuratorskim

Zgodnie z komunikatem PK, "przesłuchany w charakterze podejrzanego Antoni Macierewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień". Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności do pięciu lat.

Prokuratura przekazała, że w sprawie nie zachodziła potrzeba zastosowania środków zapobiegawczych, a podejrzany wyraził zgodę na publikację pełnych danych osobowych.

Postawienie zarzutu Macierewiczowi było możliwe po uchyleniu mu immunitetu poselskiego 5 sierpnia tego roku przez Sejm. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej został skierowany do izby parlamentu 4 lipca przez ówczesnego prokuratora generalnego Adama Bodnara.

OGLĄDAJ: Prawda i sprawiedliwość Zobacz cały materiał