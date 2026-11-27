Polska Antoni Macierewicz na konferencji prokuratury w sprawie katastrofy smoleńskiej Kuba Koprzywa |

Antoni Macierewicz podczas konferencji prokuratury w sprawie katastrofy smoleńskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak

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Prokuratura podczas piątkowej konferencji zaprezentowała opinię 22 międzynarodowych biegłych, wydaną na podstawie całego materiału dowodowego zgromadzonego dotychczas w śledztwie smoleńskim. Prokurator Przemysław Nowak poinformował, że "biegli wskazali przyczynę tej katastrofy".

Kamery uchwyciły, że wśród przysłuchujących się konferencji był poseł PiS i były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Antoni Macierewicz Źródło zdjęcia: TVN24

Antoni Macierewicz zabrał głos podczas konferencji prokuratury

Na koniec konferencji Macierewicz próbował zadać pytanie Nowakowi. - Mam takie podstawowe pytanie do pana związane z identyfikacją, także przez tych ekspertów, których pan cytuje. Trzy osoby, które zostały objęte fragmentami materiałów wybuchowych i oni to dokładnie opisali, że tak było. Gdyby pan mógł powiedzieć, dlaczego nie przekazał pan tej informacji? - pytał.

- Szanowni państwo, ja mówię bardzo ogólnie - zaczął Nowak, jednak Macierewicz przerwał jego wypowiedź. - A to jest informacja kluczowa wskazująca na proces wybuchowy - mówił poseł PiS.

- Jeżeli pan pozwoli… - ciągnął były przewodniczący podkomisji smoleńskiej. - Nie, nie pozwolę, szanowny panie. Nie jest pan dziennikarzem, to jest konferencja - uciął Nowak.

Macierewicz mówił, że prokurator "przekazuje częściowo tylko informacje tego raportu". Nowak przerwał posłowi PiS. - Szanowni państwo, jakbym mógł, ponieważ mam wrażenie, że to może trwać. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz - wtrącił, jednak jego wypowiedź była przerywana przez Macierewicza. Nowak wówczas podziękował i wyszedł z sali.

Macierewicz na konferencji prokuratury w spawie katastrofy smoleńskiej. Przerywa Nowakowi Źródło: TVN24

O rzekomych materiałach wybuchowych Macierewicz mówił też w rozmowie z dziennikarzami po konferencji prokuratury. - W raporcie, który ten pan referował, jest 120 stron identyfikujących olbrzymią ilość materiałów wybuchowych - mówił.

Piotr Świerczek o Antonim Macierewiczu: ukrył przed prokuraturą najważniejsze opinie

Reporter "Czarno na białym" Piotr Świerczek komentował w TVN24 zachowanie Macierewicza. - Jestem przeciwnikiem po prostu tego, żebyśmy promowali to, co mówi Antoni Macierewicz, na naszej antenie, dlatego że to jest człowiek, który, kiedy prokuratura poprosiła go o przekazanie wszystkich materiałów, które zebrała podkomisja, nie przekazał tych materiałów, ukrył przed prokuraturą najważniejsze zagraniczne opinie - mówił.

- Antoni Macierewicz nigdy nie przekazał prokuraturze tego, o co prokuratura go prosiła. Teraz mówi o śladach materiałów wybuchowych, używając słowa "ogromne". - To jest kłamstwo. Nie ma ogromnej ilości materiałów wybuchowych. Te materiały wybuchowe, mówimy tu tylko i wyłącznie o śladach tych materiałów, liczonych w nanogramach. W nanogramach - podkreślił. - W większości ślady tych materiałów wybuchowych zostały pozostawione na fotelach tego samolotu - tłumaczył.

Świerczek tłumaczył, że "dlatego właśnie biegli mówią o kontaminacji, czyli o zanieczyszczeniu tego samolotu śladami materiałów wybuchowych obecnych zarówno w fotelach, jak i w glebie lotniska". Przypomniał, że lotnisko w Smoleńsku to lotnisko wojskowe.

Zdaniem Świerczka "Antoni Macierewicz znowu robi to, co robi od lat - będzie mieszał, będzie wprowadzał swoją narrację".

Świerczek o Macierewiczu: ukrył przed prokuraturą najważniejsze opinie Źródło: TVN24

Prace podkomisji smoleńskiej

Macierewicz kierował podkomisją smoleńską, która została powołana na mocy rozporządzenia z 4 lutego 2016 roku. Rozwiązano ją 15 grudnia 2023 roku. W kwietniu 2022 roku Macierewicz przedstawił raport z prac podkomisji, który kwestionował ustalenia Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pod przewodnictwem Jerzego Millera.

Według raportu podkomisji kierowanej przez Macierewicza na pokładzie samolotu pod Smoleńskiem doszło do eksplozji. Prokurator Przemysław Nowak podczas piątkowej konferencji prasowej przekazał, że przyczyną katastrofy "był ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania, w tym niestabilne podejście, błędna ocena rzeczywistej wysokości samolotu, kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej wysokości oraz zbyt późne podjęcie decyzji o odejściu na drugi krąg". Oświadczył też, że biegli "wykluczyli wybuch". - Nic nie wskazuje na jakąkolwiek inną formę zamachu, sabotażu - powiedział.

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W październiku 2024 roku resort obrony przedstawił raport zespołu, który negatywnie ocenił funkcjonowanie podkomisji smoleńskiej we wszystkich badanych aspektach, czyli gospodarności, legalności, celowości oraz rzetelności. Prokuratura prowadzi śledztwa w sprawie prac podkomisji.

Katastrofą smoleńską i pracami podkomisji zajmował się też reporter "Czarno na białym" Piotr Świerczek. Dotarł on między innymi do nagrań, zdjęć i międzynarodowych ekspertyz, które - choć zostały zlecone przez samą podkomisję - nigdy nie znalazły się w jej raportach.

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