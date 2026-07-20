Zarabiają dużo, zajmują mieszkania od gminy. "Systemowy problem"

Posłankę Annę Paluch i wicemarszałka województwa świętokrzyskiego Marka Bogusławskiego łączą trzy rzeczy: partyjna legitymacja Prawa i Sprawiedliwości, wysokie dochody i groszowe opłaty za gminne lokum. Oboje zajmują mieszkania komunalne, choć zarabiają rocznie setki tysięcy złotych. Ministerstwo rozwoju szykuje zmianę przepisów w tej sprawie.Artykuł dostępny w subskrypcji
Mniej niż 200 złotych płaci za mieszkanie komunalne w Krościenku nad Dunajcem, sercu Pienin, posłanka PiS Anna Paluch. Gminny lokal, przeznaczony dla osób o niskich dochodach, ma 38 metrów kwadratowych i mieści się w jednym z budynków wielorodzinnych.
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