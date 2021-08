Zdymisjonowana Anna Kornecka o powodach odwołania ze stanowiska

- Myślę, że to dla wszystkich jest oczywiste. Okazuje się, że w rządzie Zjednoczonej Prawicy nie ma miejsca na jakiekolwiek opinie, wyrażane w stosunku do projektów, które są prezentowane - powiedziała w rozmowie z TVN24 Anna Kornecka, zdymisjonowana podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. - Twardo staję po stronie polskich przedsiębiorców i sprzeciwiam się podwyższeniu podatków. Myślę, że jest to prawdziwa przyczyna mojej dymisji - podkreśliła, pytana o tę sprawę.

W środę rzecznik rządu Piotr Mueller przekazał, że premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o odwołaniu Anny Korneckiej z funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Wcześniej Mueller odniósł się do wypowiedzi Korneckiej, która we wtorek w TVN24 skrytykowała rozwiązania podatkowe proponowane w Polskim Ładzie. Jak mówiła wiceminister, Porozumienie "bardzo jasno stawia granice i sprzeciwia się tak gwałtownej podwyżce podatków".

Pytana o to, czy mówienie "otwartym tekstem, że coś się nie podoba w gronie koalicji rządzącej i dymisja kilkanaście godzin później, może oznaczać, że jest to swego rodzaju groźba wobec całej formacji", wiceminister odpowiedziała, że "pewnie każdy jest w stanie wyciągnąć samodzielnie wnioski z tego, co się wydarzyło". - Od wielu miesięcy sygnalizujemy, że zaproponowane rozwiązania są dla nas niepokojące. Proponowaliśmy wiele rozwiązań przez wiele tygodni. Oprócz ryczałtu dla przedsiębiorców żadne z nich nie zostały tak naprawdę zaakceptowane. Dałam temu wyraz w wyrażonej opinii, a to z kolei poskutkowało taką a nie inną reakcją pana premiera - dodała.