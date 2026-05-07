Polska Poczobut o powrocie do zdrowia. "Co noc śni mi się więzienie" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Poczobut odebrał Order Orła Białego Źródło: TVN242

Andrzej Poczobut był przez ponad pięć lat więziony na Białorusi przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Został uwolniony pod koniec kwietnia w ramach wymiany więźniów i trafił do Polski. Od razu został przewieziony do szpitala MSWiA w Warszawie, gdzie przechodzi szczegółowe badania.

W czwartek opublikował wpis, w którym opisał swój powrót do zdrowia po blisko tygodniu na wolności. "Nie ma ludzi zdrowych, są źle zdiagnozowani”(c). Ale jest lepiej niż sądziłem" - napisał.

"Adoptuje się powoli do wolności. To nie jest wcale takie łatwe. Co nocy śni mi się więzienie, a przecież tam nocnych koszmarów nie miałem… teraz demony nagle na mnie się rzuciły" - relacjonował. "Cóż, takie jest życie" - zakończył.

„Nie ma ludzi zdrowych, są źle zdiagnozowani”(c). Ale jest lepiej niż sądziłem. Adoptuje się powoli do wolności. To nie jest wcale takie łatwe. Co nocy śni mi się więzienie, a przecież tam nocnych koszmarów nie miałem… teraz demony nagle na mnie się rzuciły. Cóż takie jest życie pic.twitter.com/clfWZxcVy3 — Andrzej Poczobut (@poczobut) May 7, 2026 Rozwiń Źródło: X/Andrzej Poczobut

Poczobut w Polsce. Zapowiada powrót na Białoruś

Wcześniej w tym tygodniu Andrzej Poczobut połączył się zdalnie z polską mniejszością na Białorusi. Na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu po raz kolejny padła zapowiedź dziennikarza o powrocie. - Chcę, żebyście wiedzieli, jak tylko będę mógł zdrowotnie, to będę próbował przyjechać - zwrócił się do przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi.

W trakcie Święta Trzeciego Maja dziennikarz odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Przyznano je Poczobutowi jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, gdy ten przebywał w Białoruskim więzieniu. W rozmowie z dziennikarzami po zakończeniu uroczystości Poczobut przyznał, że do Zamku Królewskiego przyjechał prosto ze szpitala i musi tam jeszcze wrócić.

