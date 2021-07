"Czy próbował pan zaprosić Jarosława Kaczyńskiego?". Andrzej Morozowski odpowiadał na pytania internautów

Co w przypadku, jeśli gość się spóźnia? Czy próbował pan zaprosić do programu Jarosława Kaczyńskiego? Co było największą wpadką? Andrzej Morozowski, dziennikarz TVN24 i gospodarz programu "Tak jest" odpowiadał na pytania zadawane przez internautów na Facebooku w cyklu "Ty pytasz, TVN24 odpowiada".

Cykl "Ty pytasz, TVN24 odpowiada" to program, który powstał z okazji 20-lecia stacji. Na facebookowej stronie TVN24 można zadać pytanie gwiazdom telewizji. Na pytania i komentarze w czasie drugiego spotkania odpowiadał dziennikarz TVN24 Andrzej Morozowski.

"Ideologicznie mnóstwo rzeczy nas dzieli, ale to nie znaczy, że ja nie jestem ich w stanie wysłuchać"

Wśród pytań, które padły podczas spotkania, było to, co się czuje, pracując w TVN. - Jestem szczęśliwym człowiekiem, że mogę tutaj pracować. To zawsze było moje marzenie, pracować w newsach – mówił dziennikarz. Prowadzący program "Tak jest" mówił też o kulisach rozmów z politykami. Przyznał, że lubi swoich gości. – Naprawdę się z nimi miło rozmawia, to są fajni ludzie. Ideologicznie mnóstwo rzeczy nas dzieli, ale to nie znaczy, że ja nie jestem ich w stanie wysłuchać – mówił Morozowski.

Jedno z pytań dotyczyło tego, z kim dziennikarz najbardziej chciałby spotkać się na wizji. - Jest taki polityk, z którym chciałbym się spotkać na antenie. Ale pewnie do tego nigdy nie dojdzie. To jest pan Putin. Bardzo chciałbym przeprowadzić rozmowę z Putinem, jestem niezwykle ciekaw tego człowieka i tego, czego można byłoby się od niego dowiedzieć - powiedział dziennikarz TVN24.

Kogo najbardziej chciałby zaprosić do studia Andrzej Morozowski? FACEBOOK/TVN24

A co, jeśli gość się spóźnia? Co było największą wpadką dziennikarza?

Dziennikarza pytano także o współpracę z Tomaszem Sekielskim, z którym kiedyś wspólnie prowadzili program "Teraz my". Przyznał, że niedawno miał okazję się z nim spotkać. - Może jeszcze nam się kiedyś uda zrobić razem program. Mam nadzieję, że tak - stwierdził.

Morozowski o współpracy z Sekielskim: może jeszcze nam się kiedyś uda zrobić razem program FACEBOOK/TVN24

Internautów interesowało, ile osób pracuje nad programem "Tak jest". - To ludzie, którzy są ze mną w studiu, operatorzy kamer, dźwiękowcy, oświetleniowcy, cała reżyserka, realizator, moja wydawczyni - opowiadał.

A co w przypadku, jeśli gość się spóźnia? - Większa część mojego programu polega na tym, ze jest dwójka gości. Jak jeden nie przyjedzie, to jeszcze mam drugiego. Zdarzyło mi się w ogóle nie mieć gościa. To trwało 3-4 minuty, jakoś sobie poradziłem - powiedział.

Mówiąc o największej wpadce na wizji, Morozowski przyznał, że pomylił funkcję partyjną Jana Marii Rokity. - Upierałem się przy swoim przez trzy minuty, chociaż Rokita mówił inaczej - przyznał.

- Czy próbował pan zaprosić Jarosława Kaczyńskiego do programu? - zadał pytanie jeden z internautów. - Oczywiście, wielokrotnie - odpowiedział dziennikarz.

W następnych spotkaniach z cyklu pojawią się Konrad Piasecki (15 lipca), prowadzący "Rozmowę Piaseckiego" i "Kawę na ławę", Anita Werner (22 lipca) oraz Katarzyna Kolenda-Zaleska (29 lipca), obie związane z "Faktami" TVN i "Faktami po Faktach" TVN24.

Autor:pp

Źródło: TVN24