"Najważniejszy moment, by rozmawiać z amerykańskim establishmentem". Duda spotka się z Trumpem

Bonikowska: to najważniejszy moment, by rozmawiać z amerykańskim establishmentem

Rozmówczyni TVN24 dodała, że do Kongresu, administracji USA i samego Trumpa musi dotrzeć to, "w jaki sposób Europa i Ukraina opisują całą sprawę". - Do końca nie wiemy, pod jakim oni (Amerykanie - przyp. red.) są wpływem i jakie narracje do nich trafiły - podkreśliła Bonikowska. Przyznała również, że jest pod bardzo negatywnym wrażeniem, "jak bardzo spenetrowane są umysły elit politycznych w Stanach Zjednoczonych przez propagandę rosyjską".