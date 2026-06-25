Jakim autem jeździ były prezydent? To oświadczenie kończy spekulacje

Andrzej Duda: jest Nawrocki, Dudy ni ma - sorry, taki mamy klimat Źródło wideo: Radio ZET Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP

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Jeden z krakowskich warsztatów zajmujących się reflektorami samochodowymi 18 czerwca zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie z byłym prezydentem, który pozuje przed pojazdem. Z opisu dowiadujemy się, że fachowcy zajęli się należącym do Andrzeja Dudy samochodem Porsche Boxster 981.

Były prezydent i jego samochód

W ostatnich dniach wiele portali opublikowało teksty sugerujące, że polityk kupił Porsche 911. Nie potwierdził tego jednak zespół wspomnianego już wcześniej warsztatu w Krakowie. W środę pojawiło się w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym napisano, że firma nie staje "po żadnej stronie politycznej" i powtórzono, że warsztat zajmował się "regeneracją reflektorów" w należącym do Andrzeja Dudy Porsche Boxster 981.

Duda o "przerwie medialnej"

W sprawie samochodu skontaktowaliśmy się z byłym prezydentem, pytając, czy prawdziwe są informacje medialne na temat Porsche, a jeśli tak - to jaki to model. Dostaliśmy odpowiedź, że Andrzej Duda od kilku miesięcy ma "przerwę medialną" i nie komentuje polityki. "Planuję tak do końca wakacji" - dodał. "W pozostałym zakresie jestem od sierpnia 2025 osobą prywatną" - podkreślił.

Porsche Boxster 981 produkowany był w latach 2012-2016. Trudno określić, ile mógł kosztować model, którym jeździ były prezydent RP. Koszt zależy między innymi od roku produkcji i wersji pojazdu. Ceny wahają się od około 150 tysięcy złotych do blisko 300 tysięcy złotych.