Tomasz Szatkowski miał wszystkie dopuszczenia konieczne do tego, żeby sprawować funkcję naszego przedstawiciela w Sojuszu Północnoatlantyckim i sprawował ją przez całe lata - mówił prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do informacji przedstawionych przez premiera na temat Szatkowskiego. Służby miały mieć do niego zastrzeżenia już wczasach, gdy rządziło PiS, ale miały zataić to przed ABW. Duda powiedział, że "o żadnych zastrzeżeniach" wobec Szatkowskiego "nic nie wie".