Zatrzymali go, bo nie odbył kary 99 dni więzienia. W domu znaleźli narkotyki, a w samochodzie broń

Trafił do więzienia

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Grozi mu za to do 3 lat za kratami. Pistolet trafił do ekspertyzy w laboratorium kryminalistycznym krakowskiej komendy wojewódzkiej. - Jeśli potwierdzi się, że jest to broń palna, wówczas zarzuty zostaną uzupełnione o nielegalne posiadanie broni i amunicji, za co grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat – wyjaśniła Agnieszka Petek.