Polska Dostał nagrodę w Cannes, ze sceny zaapelował do Putina

Polska reprezentacja na festiwalu w Cannes. Materiał Aleksandry Kąkol Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: EPA/HODA DAVAINE

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Miliony ludzi po dwóch stronach linii frontu marzą tylko o jednym: by masakry się skończyły. Jedyna osoba, która może położyć kres tej rzezi, to prezydent Federacji Rosyjskiej. Połóżcie kres tej rzezi, cały świat tego oczekuje - powiedział rosyjski reżyser.

"Minotaur" z nagrodą Grand Prix

"Minotaur", za którego Zwiagincew dostał nagrodę Grand Prix, opowiada historię pary będącej przedstawicielami rosyjskiej burżuazji, która przeżywa kryzys w związku. Agencja AFP zwraca uwagę, że tłem dla filmu jest rosyjska na Ukrainę.

W rozmowie z AFP reżyser powiedział, że wątpi, aby jego film został kiedykolwiek pokazany w Rosji ze względu na swój antywojenny wydźwięk. - Ale w Rosji przemysł piractwa kwitnie w pełni, więc wszyscy ci, którzy chcą go obejrzeć, zrobią to na pewno - stwierdził.

Zwiagincew żyje od kilku lat we Francji.

OGLĄDAJ: TVN24