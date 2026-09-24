Polska Fort Trump, Fort Reagan czy Fort Kościuszko? "Najważniejsze, żeby ta baza była" Adrian Wróbel |

Sikorski o pomyśle nazwy amerykańskiej bazy w Polsce: demonstracja uniżoności Źródło zdj. gł.: Artur Reszko/PAP

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Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skomentował w rozmowie z dziennikarzami w Nowym Jorku wypowiedź prezydenta Karola Nawrockiego w wywiadzie dla agencji Bloomberga o tym, że jeśli amerykańska baza powstanie w Polsce, będzie się nazywać Fort Trump.

- Rząd i prezydent działają wspólnie na rzecz stworzenia drugiej stałej bazy amerykańskiej w Polsce, ale proponowanie nazwy Fort Trump ja uważam za demonstrowanie takiej uniżoności - powiedział. - Ja wiem, że to w Stanach taka się przyjęła maniera, ale to nie buduje szacunku, a po drugie jest ryzykowne - dodał, zwracając uwagę, że niedługo Kongres mogą przejąć demokraci.

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Jako potencjalne nazwy wymienił imiona między innymi byłego amerykańskiego prezydenta Ronalda Reagana i Tadeusza Kościuszki, polskiego i amerykańskiego bohatera narodowego.

Siemoniak: dyskusje o nazwie bazy USA w Polsce są wtórne

Sprawę nazwy potencjalnej amerykańskiej bazy w Polsce skomentował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. - Mnie przede wszystkim zależy na tym, żeby te decyzje zapadły jak najszybciej, żeby ta baza była - powiedział. Zaznaczył, że byłoby to "złą dyskusją", gdybyśmy, "zamiast się zajmować zgodnie załatwianiem, żeby ta baza była, zaczęli się kłócić, jak ona się powinna nazywać".

Przypomniał, że obecnie są "dwa kierunki" dla nazewnictwa stałej bazy - jeden z imieniem Donalda Trumpa a drugi z Ronalda Reagana. - Być może ten kierunek prezydentów amerykańskich jest dobry - dodał.

Siemoniak o nazwie dla amerykańskiej bazy w Polsce: to jest sprawa wtórna Źródło: TVN24

Dziennikarze przypomnieli o innej propozycji ministra Sikorskiego - nazwania bazy imieniem Tadeusza Kościuszki. Siemoniak przyznał, że "to świetna osoba, która łączy dwa narody". Podkreślił jednak, że "przy całym szacunku do wszystkich potencjalnych patronów, to jest sprawa wtórna". - Najważniejsze jest, żeby ta baza była - zaznaczył Siemoniak

- Nie skupiajmy się na nazwie na tym etapie. Jak już będzie to pewne, jak będą podpisane umowy, wbite łopaty, to wtedy zróbmy konkurs na nazwę czy plebiscyt na nazwę i wtedy to rozstrzygnijmy - dodał minister.

Kuchciński o szanowaniu amerykańskich starań

Poseł PiS Marek Kuchciński zapytany przez Agatę Adamek, czy nazwanie stałej bazy USA w Polsce Fort Trump jest dobrym pomysłem odparł: - Dlaczego nie?

Na uwagę dziennikarki, że w Stanach Zjednoczonych może rządzić ktoś, komu nie będzie się to podobało, odpowiedział, że "nie będziemy podejmować decyzji za prezydentów USA".

Kuchciński o nazwaniu bazy USA w Polsce: zadecydują Amerykanie Źródło: TVN24

Adamek dopytywała posła, która nazwa jest lepsza: Fort Trump czy Fort Kościuszko. - Decyzje podejmuje prezydent Trump i Amerykanie. Jak sobie nazwą, to jest ich sprawa - podkreślił. Dodał, że będzie to "przede wszystkim w porozumieniu z prezydentem Polski". - To on tutaj reprezentuje najbardziej wiarygodnie interesy państwa - dodał.

Dziennikarka zwracała uwagę, że w Polsce to Polacy zdecydują o tym, jak będzie nazywała się baza. Kuchciński odparł: - Oczywiście.

Dziennikarka przytoczyła wypowiedź ministra Sikorskiego dotyczącą "uniżoności". - Amerykanie nazywali różne miejsca, place i pomniki. Oddawali honor Polakom, którzy walczyli o ich niepodległość. Dlaczego my nie mamy szanować również ich starań? - skwitował Kuchciński.

Żywno o możliwych dyskusjach w amerykańskim Kongresie

Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z PSL powiedział, że "najważniejsze jest, że stała obecność Amerykanów zwiększa nasze bezpieczeństwo i to powinno być wspólnym mianownikiem".

- Czy to będzie się nazywało Fort Trump? To jest wtórne, ale wydaje się, że z punktu widzenia wspólnej historii i wspólnej przeszłości z Amerykanami mamy znacznie ciekawsze nazwy, które mogłyby łączyć. Na przykład Fort Kościuszko, który byłby akceptowalny i dla Polaków, i dla Amerykanów jako tej samej rangi bohater - zaznaczył.

Żywno o "Fort Trump": mamy znacznie ciekawsze nazwy Źródło: TVN24

Ponownie podkreślił, że jest to "sprawa wtórna". - Byle nie przesądziła o tym, że w Kongresie amerykańskim rozpocznie się dyskusja, czy w ogóle może być stała baza w Polsce ze względu na nazwę - ostrzegł. Żywno wyraził nadzieję, że "to nie będzie element będący teraz głównym tematem, który będzie krążył po Kongresie".