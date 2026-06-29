Polska Ryzyko zatrucia czadem w upale. O co chodzi z nowym alertem RCB Oprac. Maciej Wacławik |

Czad zagrożeniem w upalne dni Źródło wideo: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W województwie śląskim od soboty odnotowano około 300 interwencji związanych z zagrożeniem tlenkiem węgla (tzw. czadem) - poinformowała w niedzielę przed południem Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Alert RCB miał treść: "UWAGA! Upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. Jeśli używasz piecyków lub kuchenek gazowych, wietrz mieszkanie. Gdy źle się poczujesz - wezwij pomoc". Został rozesłany na terenie całego kraju w nocy z niedzieli na poniedziałek.

"Czad nie zna sezonu - uważajcie na tlenek węgla również w upały!" - apelowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej w ubiegłym tygodniu.

Uwaga na czad w czasie upału

Dlaczego w czasie upału trzeba pamiętać o zagrożeniu zatrucia czadem? Choć wiele osób kojarzy zagrożenie tlenkiem węgla z zimą, wcale nie mija ono w lecie. "Wciąż korzystamy z urządzeń gazowych do podgrzewania wody, a statystyki są alarmujące - szacuje się, że nawet 10-20 procent wszystkich zatruć tlenkiem węgla ma miejsce właśnie poza sezonem grzewczym" - alarmują bielscy strażacy.

W kontekście zagrożenia czadem wysokie temperatury są niebezpieczne. Powód?

Podczas upału i silnego nasłonecznienia przewody kominowe mocno się nagrzewają.

Nagrzewanie powoduje powstawanie "poduszki powietrznej", która blokuje prawidłowy wypływ spalin na zewnątrz budynku.

Zamiast odprowadzać spaliny, komin "wpycha" je z powrotem do pomieszczeń - wyjaśnia Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej.

Zagrożenie czadem - co robić

Tlenek węgla nie ma zapachu, smaku ani koloru. Strażacy apelują, aby instalować w domach i mieszkaniach czujki tlenku węgla i regularnie kontrolować przewody kominowe i wentylacyjne. O czym jeszcze warto pamiętać? Regularnie wietrzmy pomieszczenia, szczególnie łazienki z podgrzewaczami gazowymi. Warto też sprawdzać stan techniczny przewodów wentylacyjnych i kominów. Niezbędne są również przeglądy urządzeń grzewczych, nawet latem.