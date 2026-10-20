Polska Alert RCB odwołany. "Brak zagrożenia na terenie Polski"

Dariusz Krzysztofik: alerty mają określony cel Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

We wtorek o godzinie 9.46 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów".

W województwie lubelskim alert otrzymali odbiorcy w powiatach: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

Z kolei w województwie podkarpackim odbiorcy w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego. pic.twitter.com/mRzOklWF2r — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 20, 2026 Rozwiń

O godzinie 12.31 alert został odwołany. "Brak zagrożenia na terenie Polski" - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego. pic.twitter.com/DvFccaMaBS — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 20, 2026 Rozwiń

Zamknięte lotniska

"W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze" - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze https://t.co/CBOE8AqCJu — PANSA (@PANSA_PL) October 20, 2026 Rozwiń

To już kolejny alert od poniedziałkowego wieczoru. Pierwszy został ogłoszony przed godziną 23 i odwołany chwilę po północy. Kolejny ogłoszono o godzinie 5.23 i wygaszono o 6.38.

Komunikat dowództwa

Dowództwo Operacyjnej Rodzajów Sił Zbrojnych informowało, że "w związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego" uruchomiono "niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej".

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - podkreślono w komunikacie.

❗️ Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło… pic.twitter.com/HC0Fx5wjmZ — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 20, 2026 Rozwiń

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.