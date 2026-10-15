Alert RCB odwołany. "Brak zagrożenia na terenie Polski"
W czwartek o godzinie 10.11 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej operuje lotnictwo polskie. Prosimy o oczekiwanie na dalsze komunikaty".
W województwie lubelskim alert RCB otrzymali odbiorcy w powiatach: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.
O godzinie 10.32 poinformowano, że atak powietrzny na Ukrainę zakończył się. "Brak zagrożenia na terenie Polski" - potwierdzono.
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.