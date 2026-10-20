Polska Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia Oprac. Kuba Koprzywa |

Alert RCB w związku z atakiem na Ukrainę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON

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"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi treść komunikatu. Został wysłany o godzinie 13.21.

W województwie lubelskim trafił do użytkowników sieci telefonii komórkowych w następujących powiatach: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

Natomiast w województwie podkarpackim wysłano go odbiorców w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego. pic.twitter.com/UvxB6Uk0EF — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 20, 2026 Rozwiń

Kolejny alert RCB

To już trzeci alert RCB we wtorek. Pierwszy został wysłany po godzinie 5, odwołano go po około godzinie. Kolejny alert mieszkańcy otrzymali przed godziną 10. Odwołany został po niemal trzech godzinach.

"Brak zagrożenia na terenie Polski" - poinformowano w obu przypadkach.