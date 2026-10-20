Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia
"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi treść komunikatu. Został wysłany o godzinie 13.21.
W województwie lubelskim trafił do użytkowników sieci telefonii komórkowych w następujących powiatach: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.
Natomiast w województwie podkarpackim wysłano go odbiorców w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.
Kolejny alert RCB
To już trzeci alert RCB we wtorek. Pierwszy został wysłany po godzinie 5, odwołano go po około godzinie. Kolejny alert mieszkańcy otrzymali przed godziną 10. Odwołany został po niemal trzech godzinach.
"Brak zagrożenia na terenie Polski" - poinformowano w obu przypadkach.