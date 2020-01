"Unia Europejska ma tylko jedno skuteczne narzędzie oddziaływania na polskie władze"

Poprzez jazdę po bandzie i zmiany w istocie rzeczy konstytucyjne przy pomocy prostych ustaw doprowadzono do anarchizowania państwa - powiedział w "Kropce nad i" prezes Fundacji Batorego Aleksander Smolar, odnosząc się do tak zwanej ustawy kagańcowej. Zdaniem profesora Antoniego Dudka "Unia Europejska ma w tej chwili tylko jedno skuteczne narzędzie oddziaływania na polskie władze", którym jest uzależnienie rozdzielania środków z budżetu od przestrzegania praworządności.

Nowelizacja ustaw sądowych, która została przyjęta przez Sejm i trafiła do Senatu, przewiduje między innymi zmiany w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i modyfikację procedury wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ustawa jest nazywana w komentarzach "represyjną", "kagańcową" bądź "dyscyplinującą sędziów".

Prezes Fundacji Batorego Aleksander Smolar powiedział w poniedziałek w "Kropce nad i" w TVN24, że "niebezpieczeństwo anarchizacji państwa niewątpliwie istnieje". - Ono istnieje od początku. Poprzez jazdę po bandzie i zmiany w istocie rzeczy konstytucyjne przy pomocy prostych ustaw doprowadzono do anarchizowania państwa - wskazywał.

Teraz - jak mówił Smolar - "jesteśmy w pewnym punkcie zwrotnym". - Też ze względu na interwencję Unii Europejskiej. Dojdzie do pewnej konfrontacji, której rozwiązanie może być bardzo istotne, jeżeli władze odmówią wycofania się, szukania jakiegoś legalnego porozumienia. Stoimy w obliczu niebezpieczeństwa anarchizacji państwa - powiedział gość "Kropki nad i".

Profesor Antoni Dudek stwierdził, że "to, co się dzieje w Polsce, dotyczy istoty Unii Europejskiej". - Trwa walka o zakres suwerenności państw w ramach Unii Europejskiej. Nie sposób przewidzieć, jak to się skończy - powiedział. Zdaniem Dudka "Unia Europejska ma w tej chwili tylko jedno skuteczne narzędzie oddziaływania na polskie władze".