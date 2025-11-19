Akty dywersji na kolei. Dariusz Korneluk: prokuratura złożyła wnioski o tymczasowe aresztowanie

Prokurator krajowy: złożono wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania Źródło: TVN24

Na trasie Warszawa - Dorohusk doszło między 15 a 17 listopada do dwóch aktów dywersji. Podczas pierwszego, w miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński), eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (woj. lubelskie, pow. puławski), w niedzielę pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Prokuratura Krajowa wydała w środę postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóm podejrzanym obywatelom Ukrainy, którzy zdążyli zbiec na Białoruś. Dotyczą one dokonania aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Prokurator krajowy: złożono wnioski o tymczasowe aresztowanie

Sprawę komentował w środowym programie "Tak jest" w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Klimczak.

- Przed godziną prokuratorzy złożyli dwa wnioski do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa o zastosowanie tymczasowego aresztowania - poinformował.

Jak tłumaczył, jest to pierwszy krok zgodny z procedurą karną. - Kolejny krok to zapewne wydanie międzynarodowego listu gończego - dodał Klimczak.

Prowadząca zauważyła jednak, że jeśli sprawcy uciekli na Białoruś, ta nie wyda ich stronie polskiej. - Nie szukamy ich tylko na Białorusi - odparł. Będziemy ich szukali wszędzie, gdzie jest to możliwe, tak by skutecznie doprowadzić ich przed polski wymiar sprawiedliwości - zaznaczył.

