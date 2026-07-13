Polska Koperta "z banku" i biały proszek. Służby w Jaworznie otrzymały nietypowe zgłoszenie Oprac. Aleksandra Sapeta |

Akcja służb w Jaworznie. Mieszkaniec otrzymał kopertę z białym proszkiem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Zgłoszenie wpłynęło do służb około godziny 16:20 w niedzielę.

Mieszkaniec Jaworzna otrzymał kopertę sygnowaną przez bank. Po otwarciu wysypał się z niej biały proszek - przekazał w TVN24 młodszy kapitan Michał Dyl z Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.

Akcja służb w Jaworznie Źródło zdjęcia: TVN24

Mieszkaniec, myśląc, że jest to substancja niebezpieczna bądź zakazana, zadzwonił na 112. Na miejsce zdarzenia - przy ul. Grunwaldzkiej - zadysponowano policję, trzy zastępy strażackie oraz pluton chemiczny do rozpoznania substancji.

Akcja strażaków w Jaworznie. Służby zbadały proszek

Strażacki pluton chemiczny pobrał proszek w całości, aby zbadać go pod kątem ewentualnych zagrożeń. - Urządzenia nie wykryły obecności związków zawartych w bazie tych urządzeń. Wykluczone zostało zagrożenie biologiczne, radiologiczne, pH substancji było obojętne - przekazał Dyl w niedzielę wieczorem w TVN24. Pytany, czy mogły to być narkotyki, zwrócił uwagę, że urządzenia, którymi wykonano badania - wykrywają również substancje zakazane.

Strażak przyznał, że "bardzo ciężko powiedzieć", co mogło znaleźć się w kopercie.

"Koperta z banku i biały proszek". Mieszkaniec Jaworzna zaalarmował służby Akcja służb w Jaworznie Źródło zdjęcia: TVN24 Akcja strażaków w Jaworznie Źródło zdjęcia: TVN24 Akcja służb w Jaworznie Źródło zdjęcia: TVN24

- Najważniejszą informacją jest to, że pluton chemiczny określił, że jest to substancja, która nie zagrażała nikomu i udało się bez żadnych osób poszkodowanych tę akcję zakończyć. Nikt nie wymagał pomocy lekarskiej - podkreślił. Mimo to zaznaczył, że mieszkaniec słusznie postąpił, alarmując o zdarzeniu służby.