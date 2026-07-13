Koperta "z banku" i biały proszek. Służby w Jaworznie otrzymały nietypowe zgłoszenie
Zgłoszenie wpłynęło do służb około godziny 16:20 w niedzielę.
Mieszkaniec Jaworzna otrzymał kopertę sygnowaną przez bank. Po otwarciu wysypał się z niej biały proszek - przekazał w TVN24 młodszy kapitan Michał Dyl z Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.
Mieszkaniec, myśląc, że jest to substancja niebezpieczna bądź zakazana, zadzwonił na 112. Na miejsce zdarzenia - przy ul. Grunwaldzkiej - zadysponowano policję, trzy zastępy strażackie oraz pluton chemiczny do rozpoznania substancji.
Akcja strażaków w Jaworznie. Służby zbadały proszek
Strażacki pluton chemiczny pobrał proszek w całości, aby zbadać go pod kątem ewentualnych zagrożeń. - Urządzenia nie wykryły obecności związków zawartych w bazie tych urządzeń. Wykluczone zostało zagrożenie biologiczne, radiologiczne, pH substancji było obojętne - przekazał Dyl w niedzielę wieczorem w TVN24. Pytany, czy mogły to być narkotyki, zwrócił uwagę, że urządzenia, którymi wykonano badania - wykrywają również substancje zakazane.
Strażak przyznał, że "bardzo ciężko powiedzieć", co mogło znaleźć się w kopercie.
- Najważniejszą informacją jest to, że pluton chemiczny określił, że jest to substancja, która nie zagrażała nikomu i udało się bez żadnych osób poszkodowanych tę akcję zakończyć. Nikt nie wymagał pomocy lekarskiej - podkreślił. Mimo to zaznaczył, że mieszkaniec słusznie postąpił, alarmując o zdarzeniu służby.