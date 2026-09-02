"Ta afera zacznie nas zatapiać". Zondacrypto i PiS

Jarosław Kaczyński jest w niebywałym kryzysie - oceniła w "Podcaście politycznym" w TVN24+ Arleta Zalewska. Razem z Konradem Piaseckim nakreślili plan polityków PiS na "rozmycie" afery Zondacrypto. Dziennikarze ujawnili też, że Przemysław Kral starał się dotrzeć do współpracowników Rafała Trzaskowskiego. Z jaką reakcją się spotkał?Artykuł dostępny w subskrypcji
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