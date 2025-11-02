Sprawa działki pod CPK i wpis Roberta Telusa Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Jeszcze tego samego dnia, w którym sprawa sprzedaży działki pod CPK została ujawniona, Jarosław Kaczyński zawiesił Roberta Telusa, a także Rafała Romanowskiego (byłego wiceszefa resortu) w prawach członków PiS. Później zawiesił jeszcze dwie inne osoby.

Warszawska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie działki - ale dopiero 27 października 2025 roku, czyli po pierwszym tekście Wirtualnej Polski na ten temat.

CZYTAJ PODSUMOWANIE: Afera z działką pod CPK. Co wiemy do tej pory i znaki zapytania

W 2023 roku, niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, resort rolnictwa wydał zgodę na sprzedaż przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 hektarów w miejscowości Zabłotnia. Przez nią ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK.

Transakcję przeprowadzono za 22,8 mln zł, choć wartość gruntu może wzrosnąć nawet do 400 mln zł - ujawniła w poniedziałek Wirtualna Polska. Portal napisał też, że w 2023 roku, ale jeszcze przed transakcją sprzedaży, firmę dwukrotnie odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus.

Po ujawnieniu sprawy, prezes PiS Jarosław Kaczyński zawiesił Telusa, oraz kilka innych osób, w partii.

Telus przekonuje, że "nie miał wiedzy"

Były minister, a obecnie poseł PiS, Robert Telus opublikował w niedzielę w serwisie X oświadczenie dotyczące sprawy sprzedaży działki pod CPK.

W nim przekonywał, że "nie miał żadnej wiedzy na temat sprzedaży" działki w miejscowości Zabłotnia. "W dokumentach dotyczących tej sprawy nie widnieje nawet jeden mój podpis, nigdy ta sprawa nie trafiła na moje biurko" - napisał.

Ocenił też, że "wbrew pierwotnym, kłamliwym tezom działka ta nie leży w obszarze planowanej budowy CPK, tylko ponad 6 kilometrów od tego obszaru".

Telus napisał dalej, że "jeżeli całość lub część tej działki będzie potrzebna pod inwestycje towarzyszące CPK, np. tory kolejowe, to zapisy umowy sprzedaży i księgi wieczystej pozwalają na natychmiastowe jej odkupienie po cenie zbytu, bez najmniejszych strat dla Skarbu Państwa".

Tymczasem obecny pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek (jest nim od 20 grudnia 2023 roku) przekazał w poniedziałek 27 października między innymi, że z dokumentów spółki CPK wynika, że wielokrotnie informowała ona KOWR, iż ziemia w miejscowości Zabłotnia jest w jej zainteresowaniu i że powinna zostać przekazana do zasobu CPK.

Lasek stwierdził, że zgodnie z ustawą o CPK spółka ma prawo występować o przekazanie potrzebnych jej gruntów, ale w 2023 roku KOWR działki nie przekazał. Ocenił, że "spółka Skarbu Państwa poniosła, czy poniesie, konkretne straty".

A co na temat ważności działki mówią przedstawiciele CPK? Prezes spółki Filip Czernicki (kieruje CPK od stycznia 2024 roku) mówił we wtorek w rozmowie z TVN24, że "w momencie, w którym znana była już lokalizacja lotniska i znany był już przebieg linii kolejowej, spółka zwracała się o przekazanie tej działki, dlatego, że przepisy, które obowiązują, pozwalają nam na to, aby bezpłatnie pozyskać te działki, które są w zasobie Skarbu Państwa, do spółki Skarbu Państwa".

"W tym sensie ta transakcja byłaby bezgotówkowa. Z punktu widzenia spółki CPK jest to o tyle ważne, że to nie jest tylko linia kolejowa, ale też inwestycje towarzyszące. Oczywiście z tego powodu jesteśmy stratni, bo dzisiaj, jeśli będziemy wywłaszczać pod tą linię kolejową, to będziemy tylko w przebiegu linii kolejowej. Nie całość tej nieruchomości" - mówił. Wyjaśnił, że tej działki "nie można ominąć".

W poniedziałek zaś Czernicki mówił, że spółka CPK szacuje na kilkanaście milionów złotych koszt odzyskania przez Skarb Państwa terenu pod kolej dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK.

Dowiedz się więcej: Afera z działką pod CPK. Co wiemy do tej pory i znaki zapytania

O spotkaniu z wiceprezesem Dawtony

Były minister rolnictwa w rządzie Prawa i Sprawiedliwości odniósł się również do informacji o jego spotkaniach z prezesem Dawtony Andrzejem Wielgomasem.

"Spotykaliśmy się w 2023 roku z powodu kryzysu na rynku warzyw oraz owoców miękkich (głównie malin). Celem było wypracowanie działania polegającego na odkupieniu malin od rolników, by uniknąć strat dla producentów (...), dlatego rozmawialiśmy z polską firmą przetwórstwa rolno-spożywczego Dawtona" - napisał.

OGLĄDAJ: Co ma do powiedzenia właściciel działki ważnej dla CPK? Cała rozmowa Zobacz cały materiał

Telus o tubkach z musami z logo partii

Polityk nawiązał we wpisie też do innej kwestii. Bowiem według Wirtualnej Polski firma Dawtona zrobiła specjalnie dla polityków PiS serię tubek z musami owocowymi, z ich wizerunkami i logo partii. Jednym z posłów, który zamówił tubki z musami jako gadżety wyborcze w 2023 r., miał być Robert Telus. Jak donosi portal, na fakturze dotyczącej zamówienia miały wystąpić niezgodności w danych, a cena materiałów była wyjątkowo niska.

Jak napisał w niedzielę Telus, "1,5 tys. tubek reklamowych z musem, o wartości 750 zł!!! zakupiłem legalnie od innej firmy, współpracującej od dawna także z Dawtoną". "Był to produkt promocyjny, tańszy niż sklepowy, niepełnowagowy gadżet reklamowy" - dodał (pisownia oryginalna - red.).

Oświadczenie



Po tygodniu manipulacji i kłamstw uderzających we mnie i moją rodzinę oświadczam, że:

1. Nie miałem żadnej wiedzy na temat sprzedaży działki 87/1 w miejscowości Zabłotnia. W dokumentach dotyczących tej sprawy nie widnieje nawet jeden mój podpis, nigdy ta sprawa nie… — Robert Telus (@RobertTelus) November 2, 2025 Rozwiń

Sprawa działki pod CPK

Jak pisała Wirtualna Polska, jedną z początkowych przeszkód w nabyciu działki miał być fakt, że znajduje się na niej ciek wodny, dopływ rzeki Pisi Tucznej, a zgodnie z prawem wody bieżące należą do Skarbu Państwa i nie można ich sprzedawać. Podział działki i wyodrębnienie cieku to żmudny i długotrwały proces administracyjny. Kiedy w 2023 r. Wody Polskie przekwalifikowały ciek na rów melioracyjny, sprzedaży już można było dokonać. Portal podkreśla, że decyzja Wód Polskich zapadła dwa dni po wizycie Telusa w Dawtonie.

W piątek prezes Wód Polskich złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ws. działki w Zabłotni przez byłego prezesa i byłego wiceprezesa tej instytucji. Wody Polskie poinformowały, że przeprowadzona kontrola wewnętrzna wykazała nieprawidłowości w decyzjach podejmowanych w poprzednich latach przez urzędników PGW Wody Polskie w sprawie działki w Zabłotni.

Jak podano w komunikacie, "w sierpniu 2023 r. ówczesny prezes Wód Polskich, przekazał Ministerstwu Infrastruktury informację, że ciek 'Dopływ spod Zabłotni' to urządzenie wodne (rów melioracyjny), co skutkowało umorzeniem postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia linii brzegu (takie postępowanie prowadzi się bowiem tylko w odniesieniu do wód płynących)".

W ocenie Wód Polskich przekazana w 2023 roku ministerstwu informacja o rowie melioracyjnym została przygotowana bez rzetelnej analizy i wizji lokalnej. W piątkowym komunikacie podkreślono, że na Mapie Podziału Hydrograficznego Polski w tym miejscu jest ciek naturalny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD