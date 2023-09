Strzeżek: Wawrzyk odpowiada za aferę wizową. Diduszko-Zyglewska: straszenie migrantami jest ze strony PiS-u czystą manipulacją

Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że sprawstwo kierownicze było ministra Wawrzyka - powiedział Jan Strzeżek z Trzeciej Drogi w programie "Tak jest - Czas decyzji" w TVN24 odnosząc się do sprawy afery wizowej w MSZ. To, że PiS jednocześnie wpuszczał bardzo dużo osób za pieniądze, pokazuje jak bardzo populistyczna i niepoważna jest ta władza, także w kontekście bezpieczeństwa - oceniła Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy.

31 sierpnia premier Mateusz Morawiecki odwołał Piotra Wawrzyka z funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Według Onetu został wyrzucony z rządu i z list PiS , bo pomógł swoim współpracownikom stworzyć nielegalny kanał przerzutu imigrantów z Azji i Afryki przez Europę do Stanów Zjednoczonych.

Jan Strzeżek z Trzeciej Drogi w programie "Tak jest - Czas decyzji" w TVN24 powiedział, że złożył doniesienie do prokuratury dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, którą według niego "kierował minister Wawrzyk".

Odnosząc się do wystąpienia zastępcy dyrektora departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Daniela Lermana, powiedział że "współczuł trochę tym prokuratorom, że oni musieli wyjść i z kamienną twarzą, z pełną powagą powiedzieć na serio, że żaden urzędnik państwowy nie jest podejrzany w tej sprawie".

- Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że sprawstwo kierownicze było ministra Wawrzyka. To, że minister Wawrzyk teraz zniknął, zaszył się gdzieś pod ziemią i nikt nie jest w stanie do niego dotrzeć, też nie jest przypadkowe - dodał Jan Strzeżek.

Straszenie migrantami "czystą manipulacją"

- To się nazywa w socjologii zarządzaniem strachem, czyli wskazujemy, w zasadzie montujemy rzeczy pokazujące tych ludzi jako nieludzi. Znamy to z historii, więc to, że PiS jednocześnie wpuszczał bardzo dużo osób za pieniądze, pokazuje jak bardzo populistyczna i niepoważna jest ta władza, także w kontekście bezpieczeństwa - oceniła.